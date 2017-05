Wirtschaftsfrühstück beim Freiensteinerwirt

10.05.2017, 15:48 Uhr

Netzwerktreffen im "Freiensteinerhof" der Familie Kohlhuber.

ST. PETER-FRST. "Ein Wirtshaus ist ein soziales Zentrum", sagte Siegfried Nerath, der Organisator des Leobener Wirtschaftsfrühstücks. Daher lag die Idee nahe, in einem Wirtshaus eines dieser monatlichen Netzwerktreffen abzuhalten. Die Wahl fiel auf den "Freiensteinerhof" in St. Peter-Freienstein, wo die Familie Kohlhuber in den vergangenen Jahren umfangreiche Investitionen getätigt hat und aus sem alteingesessenen Gasthof einen modernen Leitbetrieb im Bezirk Leoben gemacht hat.

Mehr als ein Wirtshaus

Mut und Weitblick

Der "Freiensteinerhof" ist natürlich viel mehr als ein Wirthaus. Neben der bekannt guten Küche, in der vielfach regionale Produkte verwendet werden, wurde massiv in den Aus- und Umbau der Zimmer investiert. In zwei Gästehäusern verfügt man über 29 Komfortzimmer mit 66 Betten.Gerold Kohlhuber, der im Jänner 2015 den Betrieb von seinen Eltern übernommen hat, lebt den Unternehmergeist seiner Familie weiter. Mit seinem Team führt er einen Verwöhnbetrieb, der auch als Ausgang für sportliche und kulturelle Aktivitäten dient.Dieses Engagement fand beim Wirtschaftsfrühstück große Anerkennung. "Die Familie Kohlhuber sorgt für Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region", betonte WKO-Regionalstellenobfrau Elfriede Säumel. Bürgermeisterin Anita Weinkogl: "Gerold Kohlhuber hat mit dieser Investition Mut und Weitblick bewiesen.Weitere Informationen über den "Freiensteinerhof" finden Sie hier