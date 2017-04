Wo man trinkt, da lass‘ dich nieder: Die Weinritter erobern Leoben

19.04.2017, 06:00 Uhr

Eine Abordnung der Europäischen Weinritter gibt jetzt auch in Leoben: das Legat Montaneum Leobiensis.

LEOBEN. "Ich trinke wenig, aber ein gutes Glas Wein und ein gutes Buch weiß ich sehr zu schätzen": Michael Leypold ist in Leoben – und weit darüber hinaus – als Weinkenner und Genussmensch bekannt. Er hat als Obmann des Tourismusverbandes das Leobener Weinfest ins Leben gerufen, in seinem Gasthaus "3 Raben" in Donawitz hat er seine Gäste mit edlen Tropfen aus seinem gut bestückten Weinkeller verwöhnt.Als er sich vor zwei Jahren vom Tourismusverband und von der Gastronomie zurückgezogen hat, blieb ihm mehr Zeit für sein vinophiles Hobby. Als Hobby kann man Leypolds Leidenschaft für Wein gar nicht bezeichnen: Er hat die Weinbauschule Krems besucht, die Weinakademie in Rust absolviert und ist bei großen Verkostungen im In- und Ausland ein gerne gesehener Experte.

Kultur und Identität

Legat Montaneum Leobiensis



Prominenter Vorstand

Gründungsfest am 1. Juli

Leypold ist auch Mitglied des "Ordo Equestris Vini Europae", des Europäischen Weinritterordens. "Der Wein ist wesentlicher Teil der europäischen Kultur und Identität. Der Weinritterorden hat es sich zum Ziel gemacht, dieses gemeinsame kulturelle Erbe in seiner gesamten Vielfalt zu pflegen und auch für die kommenden Generationen zu erhalten", berichtet Leypold.Er hat jetzt die Gründung eines eigenen Legats in Leoben angeregt, das dritte in der Steiermark neben den Legaten Patria Lipizzanae Styriae und Regio Volcano Styriae. Am 1. April erfolgte bei der Generalversammlung der Europäischen Weinritterschaft in Eisenstadt die Amtseinführung für das Legat "Montaneum Leobiensis".Vorsitzender ist "eques de vino" Michael Leypold, Administratorin "Dame" Eva Maria Lipp, als Legatsönologe fungiert Roland Grossinger. Mit dem katholischen Stadtpfarrer Monsignore Markus Plöbst und dem evangelischen Pfarrer Thomas Mofat gibt es auch zwei Legatspriester.Der Öffentlichkeit wird sich das Leobener Legat mit einem großen Gründungsfest am 1. Juli präsentieren. Geplant sind unter anderem ein Festzug in der Leobener Innenstadt, ein ökumenischer Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Xaver und feierliche Akkreditierungen sowie Inthronisierungen der Kandidatinnen und Kandidaten des Consulates und Legates."Unser Credo ist es, die persönliche Freundschaft, das Genießen des edlen Tropfens und die Pflege der schönen Künste zu fördern", sagt Weinritter Leypold.