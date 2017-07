Die neue S-Bahn kommt gut an

19.07.2017, 15:36 Uhr

Die obersteirische S-Bahn ist seit Dezember 2016 in Betrieb und hat die Aufwertung der Strecke Unzmarkt – Leoben – Bruck an der Mur zur neuen S 8 sowie das Upgrade der Strecke Mürzzuschlag – Kapfenberg – Bruck zur neuen S 9 beinhaltet. „Herzstück der Maßnahmen ist das dichte Angebot zwischen Kapfenberg, Bruck und Leoben zwischen 8 und 20 Uhr. Zwölf zusätzliche Kurspaare fahren hier neu und bieten in Summe nun 33 Verbindungen in jede Richtung (Montag bis Freitag). Überlagert mit den vorhandenen Stundentakten ist somit tagsüber ein halbstündliches Angebot garantiert. Dies entspricht einem Fahrplanangebot, wie es nicht einmal die S-Bahn-Strecken um Graz vorweisen können“, freut sich Lang.Neben dem dichten Angebot besticht die S-Bahn in der Obersteiermark vor allem auch durch rasche Fahrzeiten und die preisgünstigen Tarifen der Verbund Linie. Ein Vergleich: Mit dem Auto benötigt man von Kapfenberg nach Leoben im besten Fall mehr als 23 Minuten. Die S-Bahn fährt ab verlässlichen 21 Minuten – bei jedem Wetter, das ganze Jahr über. Die S-Bahn bietet generell eine große Preisersparnis. Schon auf der kurzen Strecke Kapfenberg – Leoben fährt man alleine im Vergleich Jahreskarte – Treibstoffverbrauch um weit über 200,- Euro pro Jahr günstiger.„Mit den neuen S-Bahn-Linien im Zentralraum Kapfenberg – Leoben bzw. weiter Richtung Unzmarkt und Richtung Mürzzuschlag ist eine massive Verbesserung im Mobilitätsangebot der Obersteiermark gelungen“, so Lang abschließend.