Ein Heimsieg der ESV-Leoben-Sportkegler beim Gedenkturnier

19.01.2018, 16:39 Uhr

35 Teams mit 214 Teilnehmern machten das Rudolf-Scherer-Gedenkturnier zur größten Sportkegelveranstaltung in der Steiermark.

SPORTKEGELN. Das Rudolf-Scherer-Gedenkturnier – veranstaltet vom ESV Leoben – zählt zu den größten steirischen Sportveranstaltungen. Heuer nahmen 35 Mannschaften aus der Steiermark, Niederösterreich und sogar aus Ungarn und Slowien daran teil. 214 Kegelsportlerinnen und -sportlern matchten sich im sportlichen Wettkampf – in Erinnerung an den 2015 verstorbenen ESV-Spitzenkegler und Vereinsfunktionär Rudolf Scherer.Der Turniersieg wurde denkbar knapp entschieden: Die beiden ESV-Kegler György Pinter und Roman Leitner erreichten jeweils 606 Holz, die bessere Quote machte den ungarischen ESV-Leoben-Legionär Pinter zum Sieger.

Die Ergebnisse

Damen: Aloisia Rust (ESV Leoben), Herren-SL: György Pinter (ESV Leoben), Herren-LL: Markus Stabler (SV MM Novopan), Herren Ü50: Siegfried Schitter (ESV Leoben), Herren Ü60: Arnold Pekar (Holding Graz), U10 m: Tobias Dörfler (ESV Leoben), U14 m: Dominik Taxacher (ESV Leoben), U14 w: Annika Frisch (ESV Bruck/Mur).1. Gerhard Luttenberger (Pernegg), Lotte Günther (ESV Leoben), Wolfgang Gschaider (Jufa).Landesliga: 1. ESV Leoben, 2. SV MM Novopan, 3. Pici Tragöß, Breitensport: 1. Pernegg, 2. Jufa Bruck/Mur, 3. Espresso Line Leoben.