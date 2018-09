Fußball Oberliga Nord: Die Aufholjagd der Hinterberger bliebt ungelohnt

10.09.2018, 14:31 Uhr

Siege für Kindberg und die KSV Amateure. Aufsteiger Hinterberg kämpfte beherzt.

Tore: Thalhamer, Blazevic, Kocijan bzw. Bracher (2). Nach einer tollen Aufholjagd kostete ein individueller Fehler in der Abwehr Aufsteiger Hinterberg einen Punktgewinn. Marco Thalhamer und Marijan Blazevic schossen die Irdninger mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel traf Christoph Bracher per Doppelpack zum 2:2 (47., 61.). In der Schlussphase stand das Match auf des Messers Schneide. Weil Anel Kocijan in der 91. Minute zum 3:2 traf, jubelten am Ende die Hausherren.„Es ist für uns ein steiniger Anfang in dieser Liga, aber mit der vorhandenen Moral in der Mannschaft werden sich über kurz oder lang erfolgreiche Ergebnisse einstellen“, sagte Hinterberg-Trainer Gerald Rudolf.Tore: Rindler (2), Seiser, Landl, Gressenbauer. Die Entscheidung in diesem Spitzenspiel der Runde fiel bereits in der Anfangsphase. Durch einen Freistoßtreffer von Philipp Seiser (8.) und ein Tor von Christoph Rindler führte die Heimelf nach 13 Minuten bereits mit 2:0. In der 31. Minute erhöhte Rindler mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 für die Rottenmanner, die in der zweiten Halbzeit noch zwei weitere Tore erzielen konnten.„Es war eine sehr kompakte Leistung unserer Mannschaft. Die beiden frühen Treffer haben uns sehr geholfen“, erklärte Rottenmanns sportlicher Leiter Thomas Blatt.Tore: Stjepanovic, Rieger bzw. Maier (2), Eloshvili, Weinberger, Hernaus. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn kommen die KSV Amateure immer besser in Schwung und feierten in Obdach schon den dritten Sieg in Folge. Bereits in der dritten Minute erzielte Levan Eloshvili per Kopf nach einem Eckball den frühen Führungstreffer für die junge Kapfenberger Mannschaft.Nico Weinberger (24.), ein Doppelpack von Thomas Maier (52., 61) und ein Tor von Marvin Hernaus (78.) sorgten letztendlich für ein klares Ergebnis. „Die Richtung stimmt. Neun Punkte aus drei Spielen sind optimal“, freute sich Trainer René Pitter.Tore: Hoppl, Vorraber, Dissauer. Dritter Saisonsieg für die Kindberger. Florian Hoppl und Philipp Vorraber trafen zur 2:0-Pausenführung. In der 91. Minute erzielte Stefan Dissauer den 3:0-Endstand. Am Freitag gastieren die Mürztaler in Irdning.Tore: Grandl, Zmugg. Die Pernegger müssen weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison warten. Durch Tore von Michael Grandl (57.) und Markus Zmugg (63.) setzten sich die zweitplatzierten Judenburger in der zweiten Halbzeit durch.