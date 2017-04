Handball: Final Countdown zwischen Union Leoben und HC Bruck Endstand nach Verlängerung 30:31

29.04.2017, 19:42 Uhr

Es ist das erwartete kampfbetonte Spiel mit anfangs leichten Vorteilen für Leoben. Spendier & Co. führten nach 11 Minuten 5:3, die Union-Sieben vergab in Folge die besten Möglichkeiten, unter anderem schoss Spendor einen Sieben-Meter-Wurf über die Latte. Bruck nutzte die Chancen effizienter und führte nach 20 Minuten mit 9:6. Leoben kämpfte sich auf 9:9 heran, doch der HC Bruck ging mit einem 12:11-Vorsprung in die Halbzeitpause.