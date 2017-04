30.04.2017, 22:08 Uhr

Nur "4.Platz" für Hans-Konrad Irrasch .

Am 29.4.2017 fand er 3. Duathlonbewerb zum N/B-Duathlon-Cup 2017 in Maissau/NÖ statt. Dieser Bewerb zählt zu den selektivsten Strecken im Cup. Zu bewältigen waren 2 Runden Laufen (5 km) mit 43m Gesamtanstieg pro Runde, 2 Runden Rad (20km) mit 149 m Gesamtanstieg pro Runde und zuletzt nochmals 1 Runde Lauf. Eine bessere Platzierung verhinderte ein Defekt am Rad schon in der ersten Runde, da Hans-Konrad Irrasch nur mehr zwei Gänge zur Verfügung hatte. Teilweise musste er bei extremen Steigungen mit dem Rad hinauflaufen. Den 4. Platz erreichte er mit einer Gesamtzeit von: 1:40:16,90.

