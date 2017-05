SK Sturm zieht Option auf Lukas Skrivanek

02.05.2017, 17:24 Uhr



Seit 2010 in Schwarz-Weiß

Skrivanek ist im Jahr 2010 von der Jugend des DSV Leoben in die Akademie des SK Sturm gewechselt. Seitdem hat der Leobener 50 Spiele in der Regionalliga Mitte bestritten und drei Tore erzielt. Skrivanek: „Ich habe in den Trainings und Aufbauspielen mit der Kampfmannschaft sehr viel gelernt und bin als Fußballer und Person gewachsen. Ich bin froh, dass der Verein weiterhin meine Entwicklung unterstützt und wir in gemeinsamer Abstimmung an einer Leihe in eine höhere Liga arbeiten."