"Der Hütter": Eine Institution lebt weiter

11.09.2018, 06:00 Uhr



Neue Herausforderung



Ein Traum wurde wahr

Entscheidend war allerdings das private Engagement von Michaela Hengstler und Sabine Krainz, die mit der Neuübernahme der Firma Hütter den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben. "Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und möchten uns bei der Familie Hütter für die Unterstützung bei der Geschäftsübergabe sehr herzlich bedanken", sagten die beiden Unternehmerinnen.Der Name Hütter bleibt bestehen, ein Großteil des umfangreichen Sortiments wird beibehalten, teilweise erweitert und den veränderten Kundenbedürfnissen angepasst. Das Sortiment beinhaltet Spielwaren, Schulartikel und Schreibwaren, Bücher, Lederwaren und Bastelbedarf – auf einer Geschäftsfläche von 500 m². Dazu kommt ein Trendshop mit Geschenk- und Dekoartikeln sowie ein Hermes-Paketshop.Sabine Krainz, die über viel Erfahrung in der Papier- und Schreibwarenbranche verfügt, war zuletzt Filialleiterin bei der Großhandelskette Müller in Leoben. Einige Berufsjahre hat Krainz bei der Firma Hütter in Trofaiach verbracht. Damals reifte ihr Wunsch – angesichts des fortgeschrittenen Alters der Firmeninhaber – dieses Geschäft einmal zu übernehmen. Im September 2018 war es nach zweimonatiger Umbauzeit nun soweit.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Während sich Heimo Hütter nach 55 Jahren als Geschäftsmann auf den Ruhestand freut, kann sich seine Gattin Else vorerst nur schwer mit dem Gedanken anfreunden, nicht mehr sechs Tage in der Woche für die Kunden da zu sein.