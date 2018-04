ECA Haingartner und Pfnadschek als „Steuerberater Allrounder Steiermark“ ausgezeichnet

23.04.2018, 09:38 Uhr

Zum bereits vierten Mal in Folge konnte sich die Leobener Steuerberatungskanzlei ECA Haingartner und Pfnadschek das "Gütesiegel" der Branche sichern.

Wiederholte Auszeichnung

WIEN, LEOBEN. "Die Presse" und die IFA Finanzgruppe haben wieder die besten Steuerberater Österreichs ausgezeichnet. Über 5.000 Stimmen wurden im Rahmen der Wahl abgegeben. Bei der kürzlich abgehaltenen Gala in den Wiener Sofiensälen wurden vor rund 500 Teilnehmern die begehrten Awards überreicht.Dabei konnte die Leobener Steuerberatungskanzlei ECA Haingartner und Pfnadschek in der Kategorie "Allrounder Regional – Steiermark" den Preis entgegennehmen – bereits zum vierten Mal in Folge. „Im Vorjahr hatten wir mit Personalproblemen zu kämpfen und trotzdem sind unsere Klienten zu uns gestanden“, zeigte sich Steuerberaterin Sonja Haingartner gerührt. „Ein Dank gilt auch unseren Mitarbeitern“, ergänzte die zweite Partnerin der Kanzlei, Anita Pfnadschek, "gemeinsam haben wir das schwierige vorige Jahr gemeistert und immer zusammengehalten.“Der Wettbewerb ist zu einem Gütesiegel für die gesamte Branche geworden. Die Nominierungen erfolgen durch die Klienten, die zwar nicht genannt werden, sich aber genau zu erkennen geben müssen.