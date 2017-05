Ein Mann mit sozialer Kompetenz

10.05.2017, 08:38 Uhr

LEOBEN. Soziale Kompetenz hat der Leobener Herbert Kokail bereits von seinem Elternhaus mitbekommen. Aufgewachsen ist er in einer Familie mit 19 Kindern in Waasendorf bei Fohnsdorf. "Ich war der Jüngste, der Zusammenhalt mit meinen Geschwistern hat mich geprägt", erzählt Kokail. Sein Vater, er war Obersteiger im Bergbau Fohnsdorf, sowie sein bereits verstorbener Bruder, der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Siegfried Kokail, eröffneten ihm später als Jugendlicher aufschlussreiche Einblicke in die Arbeitswelt. In Herbert Kokail reifte der Entschluss, später im Berufsleben für mehr Gerechtigkeit im Umgang zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern zu sorgen.Er interessierte sich bald für die Vorgänge bei Gericht. Seit 1992 ist er als Laienrichter am Arbeits- und Sozialgericht Leoben tätig, seit März dieses Jahres ist er in dieser Funktion auch am Landesgericht Graz im Einsatz. Im November 2016 wurde er als Laienrichter für das Bundesverwaltungsgericht vereidigt, ein Zeichen für seine Kompetenz in Arbeitsrechtsfragen. Seit 2000 ist Kokail im Bezirksvorstand des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes.48 Jahre steht Herbert Kokail im Berufsleben. Vor zehn Jahren hat er mit Gattin Anna sein privates Glück gefunden. Das runde Jubiläum von 50 Berufsjahren will der 63-Jährige in zwei Jahren noch feiern, "wenn gesundheitlich alles passt".