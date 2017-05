Frühstück im Autohaus

02.05.2017, 16:45 Uhr

Den Räderwechsel mit einem köstlichen Frühstück verbinden: Das Autohaus Puntinger macht's möglich.

LEOBEN. Ein besonderes Service bot das Autohaus Puntinger seinen Kunden: Am Räderwechselsamstag konnten nicht nur die Winterreifen zum Aktionspreis gegen die Sommergummis getauscht werden, die Wartezeit wurde mit kulinarischen Köstlichkeiten überbrückt. Florian und Claudia Angerer hatten mit ihrem Team ein exzellentes Frühstücksbuffet gestaltet, mit frischem Gebäck, verschiedenen Wurst- und Käsesorten, Kuchen, Obst und leckeren Aufstrichen. Darüber hinaus konnten sich die Gäste über neue Modelle der Marken Hyundai, Mitsubishi und Fiat informieren.Diese Aktion ist erfolgreich: Waren es anfangs 15 Kundentermine, so werden jetzt an einem Tag bis zu 60 Räderwechsel durchgeführt.