Polsterlift retten!

Unser stets einsatzfreudiger Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer hat bei seiner Ansprache anlässlich des 1.Mai in Trofaiach erklärt, dass er die Finanzierung des Polsterliftes von Seiten des Landes unterstützen werde. Das ist sehr erfreulich, handelt es sich ja beim Präbichl um ein tolles Schigebiet in unserer Region. Unsere Gemeinde (St. Stefan) hat mittels eines einstimmigen Beschlusses einen Zuschuss von € 1900,00 (1,00 € pro Einwohner) genehmigt. Das ist ein erster Schritt seitens einer doch kleinen Gemeinde und dies sollte auch für die anderen Gemeinden in der Region eine Vorbildwirkung haben. Sehr erfreulich ist natürlich auch dass sich viele Firmen und Privatpersonen an der sinnvollen Aktion beteiligen.

J. Bauer

