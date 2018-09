Spin-off Fellowship geht an die Montanuniversität

06.09.2018, 12:20 Uhr

Für ihr Projekt "ZKS-Trenntechnik“ erhielten Daniel Schwab und Markus Bauer eine Förderung.

Effizient trennen

Marktreife als nächster Schritt

Zum Förderprogramm

LEOBEN. Die Montanuniversität Leoben erhielt den Zuschlag für ein neues FFG-Programm. Projekt-Verantwortliche sind Daniel Schwabl und Markus Bauer mit Unterstützung des Lehrstuhlleiters Universitätsprofessor Markus Lehner vom Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes. Im Rahmen der ersten Ausschreibung dieses neuen Programmes „Spin-off Fellowship“ war ihr Projekt „ZKS (Zentrifugalkraftscheider)-Trenntechnik“ erfolgreich. Als eines von acht Spin-off Fellowships österreichweit, die aus 35 Anträgen hervorgegangen sind, sollen wissenschaftliche Ergebnisse in Form einer Unternehmensgründung verwertbar gemacht werden.Industrieunternehmen sind zunehmend auf der Suche nach Lösungen, um aus gemischten Abfallfraktionen Altkunststoffe zurückzugewinnen. Die bereits beschlossenen, erhöhten EU- Recyclingquoten für Kunststoffe steigern die Nachfrage nach Technologien, die ungenutzte Kunststoffpotenziale für eine Kreislaufführung erschließen und somit einen wertvollen Beitrag zur effizienten Ressourcennutzung leisten.Die ZKS-Trenntechnik steht für ein robustes, kompaktes und effizientes Anlagenkonzept zur nassen Dichtetrennung, insbesondere von Altkunststoffen aus gemischten Abfallfraktionen. Dabei macht man sich zunutze, dass Partikel unterschiedlichen Materials auch unterschiedliche spezifische Gewichte (Dichten) wie auch diverse Kunststoffe aufweisen.Als nächster Schritt soll die Technologie nun durch die Förderung Spin-off Fellowship bis zur Marktreife durch detaillierte Auslegung einer mobilen Demonstrationsanlage geführt und durch die Erarbeitung gründungsrelevanter Kompetenzen die Verwertung in einem Unternehmen vorbereitet werden. „Ziel des neuen Systems soll es sein, beim Recycling von Kunststoffen weniger Verluste zu haben und somit die Effizienz zu steigern“, fasst Markus Bauer zusammen.Das noch junge Förderprogramm „Spin-off Fellowship“ unterstützt Forscherinnen und Forscher mit innovativen Ideen und Unternehmergeist in Richtung Ausgründung. Mit dem Programm setzt das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) in Kooperation mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) frühzeitig an Hochschulen und Forschungseinrichtungen Impulse, um das Umfeld für zukünftige Spin-offs entscheidend zu verbessern.