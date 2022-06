Weitere 460 Wohnungen entstehen aktuell im Nordbahnviertel. Jetzt fand die Gleichfeier der zwölf neuen Gebäude im 2. Bezirk statt – damit liegt der Bau im Zeitplan. Die Fertigstellung ist für Anfang 2023 angesetzt.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Das Nordbahnviertel wächst und wächst. Auf einer Fläche von rund 31.000 Quadratmetern entstehen aktuelle gleich zwölf neue Wohngebäude. Mit der Gleichenfeier wurde jetzt ein wichtiger Meilenstein gesetzt.

Bei der Gleichenfeier im Nordbahnviertel (v.l.): Gerald Urban (Strabag AG), Wolfgang Petschko (DONAU Versicherung), Lina Streeruwitz (StudioVlayStreeruwitz), Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ), Christine Dornaus (Wiener Städtische Versicherung), Erwin Größ (STRABAG Real Estate Österreich), Thomas Auböck (Felicius 3 Immobilien & KIBB Immobilien) und Martin Kaftan (Strabag AG).

Verläuft alles – so wie bisher – nach Zeitplan, die 460 Wohnungen bis Anfang 2023 fertiggestellt sein. Dann sollen rund 1.200 Menschen in der Leystraße, Bruno-Marek-Allee, Taborstraße, Nordbahnstraße und am Eva-Popper-Weg ein neues Zuhause finden.

460 freifinanzierte Wohnungen

Die Wohnungen werden zwischen 32 und 100 Quadratmetern groß sein und sollen sowohl für Familien und Paare als auch Singles geeignet sein. Dabei handelt sich um freifinanzierte Wohnungen, die laut den Bauherren – Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung, Strabag Real Estate und KIBB Immobilien – dennoch preiswert sein sollen.

Das neue Gebäude der Kibb besticht auf eine Holfzfassade und unmittelbare Nähe zur Freien Mitte.

„Als einer der größten Immobilieninvestoren des Landes legt die Wiener Städtische den Schwerpunkt auf die Entwicklung von preisgünstigem Wohnraum“, sagt Christine Dornaus, Vorstandsdirektorin Wiener Städtische. Dabei soll aber auch die Lebensqualität nicht zu kurz kommen.

„Im Bereich der Stadtentwicklung hat Wien eine Vorreiterrolle im Hinblick auf Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Innovation", sagt Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ). Das Nordbahnviertel sei als eines der modernsten innerstädtischen Entwicklungsgebiete Österreichs der beste Beweis dafür.

Zentrale Lage und nachhaltig

Ein Plus an den neunen Gebäuden ist auch die zentrale Lage und gute Versorgung direkt im Nordbahnviertel. So gibt es etwa Cafés, Bäcker, Supermärkte oder Apotheken direkt ums Eck. Auch Kindergärten und der Christine-Nöstlinger-Bildungscampus sind im Grätzel.

Viel Grün, zentrale Lage und nachhaltig: Bis 2023 errichtet die Wiener Städtische Versicherung neue Wohnungen im Nordbahnviertel.

Möchte man seine Freizeit im Freien verbringen, ist die neun Hektar große Stadtwildnis "Freie Mitte" zu Fuß erreichbar. „Der Mix aus Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten, Freiflächen für Spiel als auch Sport sowie Rückzugsorten für Ruhesuchende bietet einen hohen Mehrwert für Mieterinnen und Mieter“, so Wolfgang Petschko, Vorstandsdirektor Donau Versicherung.

Apropos Umwelt: Versorgt werden die zwölf neuen Wohngebäude mittels nachhaltiger Energieversorgung mittels angewandter Bauteilaktivierung. „Als nachhaltige Projektentwicklerin setzten wir seit jeher auf schadstoffgeprüfte Baumaterialien", so Erwin Größ, Strabag Real Estate Geschäftsführer in Österreich. So werde das Projekt "The Wild", das direkt an die Freie Mitte angrenzt, unter Einhaltung höchster bauökologischer Standards realisiert.

Zudem legt man Wert auf verkehrsberuhigte Gestaltung: Autos werden auf den Stellplätzen in der Tiefgarage geparkt, wo es für die Bewohnerinnen und Bewohner auch installierte Elektroladestellen für Pkws und Fahrräder geben wird. Alle zwölf Bauprojekte auf einen Blick findest du direkt hier online.

