Neowise C/2020 F3 heißt der Komet, der erst am 27.März 2020 mit dem Weltraumteleskop WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) entdeckt wurde und jetzt im Juli mit freiem Auge sichtbar war.

Eine Sensation, weil es ist sehr selten, dass man Kometen mit blossem Auge erkennen kann.

Alle haben ihn gesehen und fotografiert, aber vor mir hat er sich bis jetzt hinter den Wolken versteckt.

Am 20.Juli (Neumond) wollte ich das ändern.

Im Internet war leicht zu finden, wo sich dieser Kometen zu dieser Zeit am Himmel findet (z.B. Wikipedia).

Er wandert im Juli unterhalb des großen Wagens vorbei und der Kometenschweif zeigt von der Sonne weg.

Also orientierte ich mich am Himmel mit meiner drehbaren Sternenkarte.

Mein Traumfoto wäre es gewesen den Kometen bei oder knapp nach Sonnenuntergang mit der Sonne zu fotografieren.

Das habe ich auch versucht, aber hatte kein Glück weil ich offenbar nur Kondensstreifen von Flugzeugen sah.

Eindeutig identifizieren konnte ich dann den Kometen erst am Nachthimmel ( leider wird das Streulicht immer störender).

Unglücklicherweise konnte ich kein Teleskop zum Neusiedlersee mitnehmen, das Auto war einfach zu voll mit Wichtigerem.

Mit dem Teleskop wäre dieser Blick sicher noch beeindruckender gewesen.

Dabei bietet der Himmel im Juli wirklich vieles:

Jupiter am 14. Juli in Opposition zur Sonne am 20.Juli Saturn in Opposition bescheren uns zwei sehr helle Gasplaneten am Himmel.

In der zweiten Nachthälfte ist der Mars zu sehen, der ebenfalls einer Opposition zustrebt und ein Helligkeitsmaximum erreichen wird.

Der hellste Planet ist aber derzeit die Venus am Morgenhimmel.

Auch der schwer zu beobachtende Merkur zeigt sich ab 24.Juli am Morgenhimmel.

Wem das alles zu wenig ist, der kann den Andromedanebel suchen und die einzige Galaxie beobachten, die man auch mit freiem Auge sehen kann (dunkler Himmel ist Voraussetzung)

Weitere Infos:

NEOWISE

https://de.wikipedia.org/wiki/C/2020_F3_(NEOWISE)

Sichtbarkeit der Kometen

https://news.astronomie.info/sky202007/kometen.html

Bild des Weges von NEOWISE am Himmel

https://www.astronews.com/news/artikel/2020/07/2007-016a.shtml

Kassiopeia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiopeia_(Sternbild)

Andromedagalaxie

https://de.wikipedia.org/wiki/Andromedagalaxie



