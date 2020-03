Vor 3 Jahren zog sich "Österreichs Nächstes Topmodel" Erfinder Dominik Wachta aus der Modelbranche zurück. Mit neuen Kräften, gereift und neuem Konzept hob er jetzt die Agentur "1 st Place Models" aus der Taufe. Die Agentur hat ihre Büros zwar in Miami und Madrid, das hinderte den gebürtigen Wiener mit "Vorarlberger Migrationshintergrund" jedoch nicht daran in Wien mit einem exklusiven Event das Comeback zu feiern.

Seit 14.01.2020 ist die Agentur erst offiziell eröffnet und schon tummeln sich wieder zahlreiche Topmodels um den international bestens vernetzten Modelmacher, der in der Vergangenheit zahlreichen Models zur großen internationalen Karriere und Buchungen bei den Top-Fashionweeks in New York, Mailand oder Paris verhelfen konnte. Live sehen konnten das ausgewählte und geladene Gäste in der Wiener Location "Studio im 2.ten" wo der Networking Event "Miami Style" stattfand.

Alida Tolmaier (Kärntner Model, die bereits international als Model arbeitet), Tamara Sadnikar (Kärntens Nächstes Topmodel 2016), Jasmin Redl (Finalistin Österreichs Nächstes Topmodel 2009) und das kroatische Model Jennifer Marinkovic zeigten ihr großes Potenzial bei der Prêt-à-porter Modenschau. Sie präsentierten, passend zum Thema Miami Style, Strandmode der Boutique Schatzinsel. Gestylt wurden sie von Martina Sekkal (Color Face) und Haarkünstlerin Keti Berisha, die auch bei einer eigenen Liveshow zu sehen war.

Doch auch im Publikum war man vor Topmodels nicht sicher: Das slowakische Topmodel Daniela Harbulakova, Ex-Topmodel Isabella Haller, die russische Schönheit Alexandra Mikhaylova, das deutsche Model Daniela Bergheim oder die kosovarische Miss Qendresa Bulliqi (Miss Diaspora 2019), sowie zahlreiche heimische Model-Beautys wie Tanja Baumgartner, Miriam Magloth, Jasmin Stalzer, oder Männermodel Christian Krenn etc. besuchten die Veranstaltung.

Auch zahlreiche wichtige Leute aus der Model, Werbe- und Produktionsszene ließen sich das Dominik Wachta Comeback nicht entgehen: 1 st Place Models Madrid Booker Fernando Ducoing L. Barragán, Ex-PR Managerin Renate Wachta, die Werbeagentur Chefs Ute Hübler, Alex Vogel und Herbert Ihrsing (als Produzent u.a. für zahlreiche internationale Vogue Produktionen verantwortlich), Ex-Szene Gastronom Roberto Fenyvesi, Simon S. Auer (Goldwell Austria), Fussball-Manager Denis Kurdali, Ex ATV & Austria 9 TV Größe Martin Morawetz (heute u.a. Sportmode-Hersteller), Ex-Starmodels Chefin Birgit Eyrich, Fotograf Andreas Stastny, Künstlerin & Sängerin Cleo Ruisz, "Austrian Modelbusiness" Gründer Aso Mojotan, Designer Dominique Peer, Blogger Christoph Priegl und viele mehr.

Übrigens: Die neue Agentur 1 st Place Models unterscheidet sich elementar von Dominik Wachta´s alter Agentur Jademodels. Dem Firmenmotto "1 st Place Models - the 1 st adress 4 Models" entsprechend, setzt die Agentur auf internationale Standards, die man so in der österreichischen Modelbranche eher weniger kennt: Neben einer 100 % igen "Corporate Identity" werden alle Models und Mitarbeiter auch in einer "Corporate Behaviour" geschult. Die Agentur spezialisiert sich ausschließlich auf den internationalen Modelmovement-Bereich, also das Vermitteln 2 bis 3 monatigen Modelbuchungen in den weltweiten Top-Modemetropolen wie z.b. New York, Mailand, Paris, London, Shanghai, New Delhi, Singapur und weiteren.

Die ersten Erfolge stellen sich bereits ein, obwohl 1 st Place Models erst im Jänner des Jahres offiziell die Arbeit aufgenommen hat, lässt sich sowohl der Modelkader sehen, als auch die Auftragslage der Models: Mit Arantxa Martinez-Romero ist ein spanisches Model der Agentur bereits in Mailand gebucht, für die Spanierin Lorena Gonzalez sowie die Venezolanerin Katherin Bettoni wurden Auslandsengagements in New Delhi fixiert.

Wer jetzt Lust auf die internationale Modelkarriere bekommen hat, kann sich gerne bei 1 st Place Models unter http://www.1stplacemodels.com bewerben und damit in Fußstapfen erfolgreicher, vormals von Dominik Wachta gemanagter Topmodels wie Aleksandra Zdero, Marina Djorjdevic, Melanie Kogler, Anicca Egger, Astou Maraszto, Julia Ganster und vielen weiteren treten.