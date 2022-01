Von Menschen, Hunden und Parks: Interessante Daten und Fakten rund um die Leopoldstadt liefert das "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien".

WIEN/LEOPOLDSTADT. Wusstest du, dass in der Leopoldstadt 2.596 Hunde leben? Und das für diese 14 Hundezonen mit einer Fläche von 326.410 Quadratmetern im Zwanzigsten zur Verfügung stehen? Diese und weitere interessante Zahlen und Fakten liefert das "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien". Die enthaltenen Daten und Illustrationen zeigen Gemeinsamkeiten als auch die städtische Vielfalt.

In Wien leben 1.920.949 Menschen – davon sind 105.237 in der Leopoldstadt zuhause. Somit trägt der 2. Bezirk maßgeblich dazu bei, um Wien im 21. Jahr des 21. Jahrhunderts zur fünftgrößten Stadt der Europäischen Union zu machen.

Laut dem Statistischen Jahrbuch leben 1.920.949 Menschen in Wien – davon nennen 105.237 die Leopoldstadt ihr Zuhause.

Foto: Anton Dcojove / Unsplash

hochgeladen von Kathrin Klemm

Wirft man einen Blick auf das Alter der Bewohnerinnen und Bewohner der Leopoldstadt zeigt sich: Die größte Gruppe im Zweiten sind die 30- bis 44-Jährigen und umfasst 25.731 Menschen. Weiters interessant: 7.755 Lepoldstädterinnen und Leopoldstädter sind 75 Jahre oder älter.

8.278 Bäume, 44 Parks, 24 Spielplätze

Vor allem Grünflächen und Bäume machen die Leopoldstadt lebenswert. In der Leopoldstadt befinden sich 8.278 Straßenbäume – nach der Donaustadt mit 10.130 Stück die höchste Anzahl im Bezirksvergleich. Von den 8.278 Bäumen im Zweiten zählen 3.712 zur Gattung der Rosskastanie, gefolgt vom Ahorn mit 1.183.

Auch Spielplätze und Parks sind essentielle Aspekte für mehr Lebensqualität im Grätzel. Wien ist bekanntlich eine der grünsten Städten der Welt. Dabei muss sich die Leopoldstadt keinesfalls verstecken. Ganze 122 stehen Spielplätze stehen an 24 Standorten zur Verfügung. In Summe steht Kindern eine Fläche von 153.377 Quadratmetern zum Austoben zur Verfügung.

Auch in Sachen Parks ist der Zweite vorne mit dabei: Ganze 44 der 995 städtische Parkanlagen Wiens befinden sich in der Leopoldstadt. Dort kann man auf 1.397 Bänken Platz nehmen.

Wohnen und Autos

Für ein lebenswertes Wien braucht es auch genügend Wohnraum. Dabei sind 53.156 Wohnungen im Zweiten bewohnt. Hier entfällt der größte Teil auf Singlehaushalte – in Summe 25.309 Wohnungen werden von einer Person bewohnt. Durchschnittlich leben 1,98 Menschen in einer Wohnung in der Leopoldstadt.

Ebenfalls wissenswert: Ganze 899.709 Kraftfahrzeuge gibt es in Wien – dazu zählen Pkw, Busse, Lkw, Motorräder oder auch Zugmaschinen. Mit 40.989 motorisierten Vehikeln liegt die Leopoldstadt im Bezirksvergleich an der 9. Stelle. Dabei rollen 33.327 Pkw über den Asphalt von Praterstraße und Co.

Das könnte dich auch interessieren:

Daten und Fakten aus dem 2. Bezirk

So hat sich die Leopoldstadt in den letzten 20 Jahren verändert