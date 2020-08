Am 5. August 2020 fand im wunderschönen Ambiente des Gartenbaumuseums die Vernissage der Malerin Andrea Kellinger statt.

AudreyLaCoeur zeigte eine Performance zu dieser Thematik und holte sich die Inspirationen aus den Bildern des Göttinnen-Zyklus von Andrea Kellinger, der 33 Bilder umfasst, wovon einige bis zum 17. August im Gartenbaumuseum Kagran, Siebeckstrasse 14, zu bewundern sind.

Beginn der tänzerischen Reise war Avalon, wo die Frauen als Göttinnen die Elemente behüteten und all ihr Wissen immer an die nächste Hüterin weitergaben. 'Sie beherrschten die vier Elemente und deren Urgewalten…

AudreyLaCoeur gab ihren Göttinnen nun fünf Elemente in ihre Obhut:

Erde, Feuer, Wasser und Luft - die vier Urelemente und als das stärkste und alles umfassende fünfte Element: die Liebe.

Die Reise führte zu den Ursprüngen der Mystik nach Avalon über das Mittelalter, ein sehr trauriges Kapitel für diese weisen Frauen und es spannt sich der Bogen bis zur heutigen Zeit ins Hier und Jetzt…

Tänzerinnen: Campina Herzog, Monika Jantschnig

Konzept, Idee: AudreyLaCoeur

Produktion: ART by HEART