Im jahrelangen Rechtsstreit um die Kündigung von Adria Wien-Pächter Gerold Ecker hat das oberste Gericht nun entschieden: Ecker darf vorerst bleiben, die Stadt möchte jedoch nicht aufgeben.



LEOPODLSTADT. Gerold Ecker ist einer der umtriebigsten und längstgedienten Pächter am Donaukanal. Er betreibt neben dem Adria Wien das Badeschiff und war dabei, als sich der Donaukanal vom zwielichtigen Niemandsort zu einem der beliebtesten abendlichen Treffpunkte der Innenstadt mauserte. Doch nun trägt er bereits seit Jahren einen zähen Rechtsstreit mit der Stadt aus.

Die Flächen entlang des Kanals werden teils von der Stadt Wien selbst, teils von der der Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK), die das Areal verwaltet, verpachtet. Bei der Neuvergabe 2017 sollte nicht mehr für viele Flächen derselbe, sondern unterschiedliche Pächter zum Zug kommen. Gerold Ecker war gegen diese Neuvergabe vor Gericht gezogen; daraus und aus der von der Stadt gegen ihn ausgesprochenen Kündigungen waren unterschiedliche Verfahren hervorgegangen.

Unklare Zuständigkeiten und Pläne



Die Fläche vor dem Badeschiff musste er bereits räumen, doch ein anderes Verfahren ist nun positiv für Ecker ausgegangen: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass der Pächter das Glashaus neben der Adria Wien nicht hergeben muss. Der Grund: Aus der von der Stadt bei Gericht eingebrachten Erklärung, um welche Flächen es sich bei dem "Glashaus mit Vorterrasse" handelt - ein "offenbar aus dem Internet heruntergeladenes (Übersichts-)Foto, auf dem eine lediglich 1,1 x 0,9 cm große rote Umrandung angebracht wurde", wurde man dort nicht schlau.

Wer welche Flächen verpachtet hat, weiß offenbar nicht einmal die Stadt: Es "bestand zwischen der Klägerin (Stadt Wien, Anm.) und der DHK offensichtlich teilweise Unklarheit darüber, welche Flächen in wessen Verfügungsgewalt stehen", heißt es in dem Urteil. Weil also nicht klar wurde, welche Fläche genau Gerold Ecker hätte räumen müssen, wurde die Räumungsklage der Stadt abgewiesen.

Klage wird erneut eingebracht



Ecker wünscht sich, dass dieser Entscheidung nun Gespräche folgen. Danach sieht es aber nicht aus, die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat bereits angekündigt, dass eine neuerliche Räumungsklage eingebracht wird: „Ich bin zuversichtlich, dass wir dann gewinnen und endlich dem Recht zum Durchbruch verhelfen können“, so Sima gegenüber Radio Wien.

Für Ecker ist diese Ankündigung eine "Ungeheuerlichkeit". Er sieht in der Kündigung seiner Verträge eine Missachtung der von ihm getätigten Aufbauarbeit: "Wenn ich auf meinem Gebiet Kooperationen mit Pop-Ups gemacht habe, haben sie das als Untervermietung bezeichnet und als Kündigungsgrund herangezogen." Er möchte das Adria Wien vorerst jedenfalls weiter betreiben.

Wer das Areal bekommen soll, wenn Ecker einmal nicht mehr dort ist, ist übrigens schon bekannt: Ein Betreiber namens "Vienna Waterfront" der einen Mix aus sommerlicher Outdoor-Bespielung samt Street-Food-Container und ganzjähriger Indoor-Bespielung plant.