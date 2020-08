DIE FRAU - Das mystische Wesen

Göttinnen der Neuen Zeit - ist der Titel der derzeitigen Ausstellung im Gartenbaumuseum Kagran, die am vergangenen Mittwoch, den 5. August mit einer Tanzperformance von ART BY HEART in Kooperation mit Campina's Dancing World eröffnet wurde.

Die Künstlerin Andra Kellinger stellt derzeit 16 Bilder aus ihrem gemalten Göttinnen-Zyklus, der aus 33 Bilder im gesamten besteht, aus.

Avalona's Göttinnen integrieren verschiedene Aspekte der göttlichen Weiblichkeit unserer Seele in unser weltliches Leben. Das bedeutet die Rückkehr der Göttin mit allen ihren liebenden, weisen, kraftvollen, intuitiven, gütigen, barmherzigen, mitfühlenden, nährenden, teilenden Eigenschaften. Die Göttin ist die Summe aller urweiblichen Aspekte im SEIN jedes Menschen.

Andrea Kellingers berufliche Laufbahn begann im Medienbereich als Werbefachfrau, Kommunikations-Designerin und Illustratorin. Parallel dazu begann sie die universellen, geistigen Gesetze zu studieren. Die Mysterien der kabbalistischen Tarot-Welt, die den Schlüssel zu allen Kräften des Universums darstellen, sollten ihr Lebenswerk werden.

AudreyLaCoeur ließ sich durch Andrea KellingersGöttinnen-Zyklus zu einem emotionalen Tanzstück inspirieren, das bei der Vernissage vergangenen Mittwoch, den 5. August 2020 im Gartenbaumuseum Kagran erfolgreich seine Uraufführung hatte. Weiter Symbiosen sind bereits im Entstehen.

'Die 16 Göttinnen-Bilder aus dem aus 33 Bildern bestehenden Zyklus können bis 17.August noch im Gartenbaumuseum bewundert werden.

Die Bilder können auch erworben werden. Anfragen und Informationen unter:

ART BY HEART

+43 (0) 676.37.66.861

office@artbyheart.at

Avalona“ – Andrea Kellinger

avalonas-design@gmx.at

+43 (0) 699 12647410