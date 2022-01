Im Café Fett + Zucker werden die T-Shirts der Queer Base verkauft. Das Geld geht an den ehrenamtlichen Verein.

WIEN/LEOPOLDSTADT/MARIAHILF. Das Leopoldstädter Café Fett+Zucker bietet seinen Besuchern jetzt die Möglichkeit, das Jahr mit einer guten Tat zu beginnen. Denn das Lokal in der Hollandstraße 16 verkauft ab sofort die T-Shirts des ehrenamtlichen Vereins Queer Base (6., Linke Wienziele 120), der LGBTQUIA+ Flüchtlingen durch die vielen Hürden des Asylverfahrens hilft und Beratung in ihrer Erstsprache anbietet.

Die Queer Base unterstützt und berät queeren Flüchtlingen im Asylverfahren. Dafür bieten sie Rechts- und Sozialberatung in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Türkisch, Persisch, Kurdi, Englisch, Russisch, Ukrainisch und Französisch an.

Foto: Theresa Aigner

hochgeladen von Salme Taha Ali Mohamed

Ein T-Shirt kostet rund 15 Euro und kann vor Ort mit Kaffee und Kuchen gekauft werden. Das Geld fließt direkt in die Arbeit der Queer Base.

"Kuchen macht glücklich"

"Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Shirts der Queer Base im Café verkaufen. Wir verstehen unser Café als queeren Ort und unterstützen gerne queere Organisationen, wenn wir können", erklärt Eva Trimmel. "Und abgesehen von der sinnvollen finanziellen Unterstützung, die durch den Kauf eines Queer Base Shirts geleistet wird, sind die Leiberln einfach auch ur fesch!"

Ein T-Shirt kostet 15 Euro. Das Geld fließt direkt in die Arbeit der Queer Base.

Foto: Marty Huber

hochgeladen von Salme Taha Ali Mohamed

Das kleine, gemütliche Café liegt in der Nähe des Karmelitermarkts. Hier bekommt man Kaffee-Klassiker und Club Mate ebenso wie Leipziger Bier und andere erfrischende Getränke.

Das Lokal zeichnet sich durch sein breites Angebot an unterschiedlichen Kuchen aus. Denn, wie der Name bereits verrät, wird hier nicht an Fett und Zucker gespart. In der Vitrine findet man Brownies, Topfenkuchen, Rumkugeln und vieles mehr. Auch vegane Menschen werden hier schnell fündig. Denn das Motto von Fett+Zucker lautet: Kuchen macht glücklich!



Das könnte Dich auch interessieren:

Sexuelle Identität als Fluchtgrund: "Queer Base" bietet Beratung