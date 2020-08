Krankenhaus Barmherzige Brüder Wien: Der neue weltliche Leiter Ivan Jukić über den Stand der Dinge im Leopoldstädter Spital.



LEOPOLDSTADT. Mit Ivan Jukić hat das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien (KHBB Wien) seit Juli einen neuen weltlichen Gesamtleiter. Doch der Start während der Krise war kein einfacher.

"Für die Beschäftigten aller Krankenhäuser war bzw. ist die derzeitige Situation eine enorme Herausforderung – auch für mich", so Jukić. Doch sei das KHBB Wien durch das Engagement aller Mitarbeiter für jede Situation gut gerüstet: "Trotz der Belastung haben die Hilfsbereitschaft und das Wir-Gefühl nicht gelitten."

Noch kein Normalbetrieb

Derzeit herrscht am Johannes-von-Gott-Platz 1 noch kein Vollbetrieb. "Wir fahren die Kapazitäten sehr behutsam hoch. Seit Mitte August sind wir wieder in der Nähe eines Normalbetriebs", sagt Jukić, der seine Karriere vor 30 Jahren im KHBB Wien begann. Mittlerweile sind wieder alle Ambulanzen und Stationen geöffnet. Auch jene Behandlungen und Operationen werden nachgeholt, die man wegen der Coronakrise aufschieben musste.

"Natürlich hat sich durch den eingeschränkten OP-Betrieb eine Warteliste nicht dringlicher Operationen ergeben." Dabei seien die Verzögerungen von Eingriff zu Eingriff unterschiedlich. Doch Jukić stellt klar: "Damit keine Missverständnisse entstehen: Für Akutfälle – von der laufenden Krebstherapie bis zur Behandlung von Schlaganfallpatienten – sind und waren wir immer da." Die erhöhten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bleiben weiterhin aufrecht.

Auf alles vorbereitet

In der Krise wechselten sich die Teams im Wochenrhythmus ab. Nun sind alle Mitarbeiter wieder im Regeldienst und kommen ihren ursprünglichen Aufgaben nach. "Sollte es wieder zum Ernstfall kommen, können wir in kürzester Zeit erneut einen Schichtbetrieb in Teams installieren", sagt der ehemalige Leiter der Lebenswelten der Barmherzigen Brüder Steiermark.

Im Falle einer Corona-Infektion eines Mitarbeiters gibt es genaue Regelungen: Zum Schutz aller wird sofort das gesamte Team abgezogen und durch ein Backup-Team ersetzt, bis alle anderen Kollegen getestet sind. "Gott sei Dank war das seit mehreren Wochen nicht der Fall." Auch wenn sich die Lage entspannt hat, besteht weiterhin ein regelmäßiger Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. So könne man kurzfristig nötige Maßnahmen koordiniert umsetzen.

Ordensspital Leopoldstadt: Ivan Jukić ist neuer Gesamtleiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien.

Foto: Christian Jungwirth

hochgeladen von Kathrin Klemm

"Dass wir in Wien nicht an die Grenzen der Versorgungskapazitäten gestoßen sind, ist auch der perfekten Zusammenarbeit aller Partner im Gesundheitssektor zu verdanken – egal, ob staatlich oder privat", ist sich Jukić sicher.

"Wenn der Krise überhaupt etwas Positives abzugewinnen ist, dann ist es die sichtbare Wertschätzung, die der Pflegeberuf gerade erfährt", so Jukić. Aber nicht nur das Meinungsbild habe sich geändert: "Covid-19 hat uns vor Augen geführt, dass sich österreichweit bei den fehlenden Personalressourcen maßgeblich etwas ändern muss."

Mehr Infos über das KHBB Wien

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien befindet sich am Johannes von Gott-Platz 1. Geöffnet hat das Leopoldstädter Spital rund um die Uhr. Mehr Infos erhalten Sie telefonisch unter 01/21 12 10 oder direkt hier auf der Homepage des KHBB Wien.