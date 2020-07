Die Verlängerung der Linie O ins Nordbahnhofviertel geht in die nächste Phase. Das bedeutet eine vorübergehende Sperre der Kreuzung Am Tabor/Nordbahnstraße und eine Umleitung der Linie 5.



LEOPOLDSTADT/BRIGITTENAU. Die Wiener Linien setzen ihre Gleisbau-Offensive im Sommer weiter fort. Auch die Verlängerung der Linie O ins Nordbahnhofviertel geht in die nächste Phase.

Für die zusätzlichen vier Haltestellen werden nun Gleise und Kreuzungen für die Linie O vorbereitet, die ab Herbst Am Tabor und die Bruno-Marek-Allee entlang bis zum neuen Bildungscampus Christine Nöstlinger in der Taborstraße fahren wird. Besonders umweltfreundlich soll die neue Streckenführung mit 150 Meter Grüngleisen werden.

Eigentlich hätte die neue Straßenbahnstrecke vor dem Schulstart fertig sein sollen. Doch sorgt ein Einspruch gegen die Bauarbeiten für Verzögerungen. Die Fertigstellung ist voraussichtlich erst im Oktober möglich.

Linie 5 wird umgeleitet

Zu einer Sperre des gesamten Kreuzungsbereichs Am Tabor/Nordbahnstraße für den Pkw-Verkehr, Radfahrer und Fußgänger kommt es von Dienstag, 21. Juli, bis Sonntag, 6. September. Der Grund sind Gleisbauarbeiten der Wiener Linien und anschließende Arbeiten der MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau).

Die Linie 5 wird von Dienstag, 21. Juli, bis Sonntag, 16. August, umgeleitet. So fährt die Straßenbahn in Richtung Praterstern nach der Haltestelle Am Tabor von der Nordwestbahnstraße auf die Taborstraße und von dort über die Heinestraße, die Mühlfeldgasse und die Nordbahnstraße bis zur Endhaltestelle Praterstern.

In Richtung Westbahnhof fährt die Linie 5 diese Route in die entgegengesetzte Richtung und ab der Nordwestbahnstraße wieder auf ihrer Stammstrecke. Ab Montag, 17. August, verkehrt die Linie 5 wieder wie üblich zwischen Praterstern und Westbahnhof.

Weitere Informationen

Weitere Infos gibt es beim Kundenservice der Wiener Linien telefonisch unter 01/79 09 100 oder auch direkt hier online.