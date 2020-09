Wohnen, Verkehr und Freizeit: Die bz hat die Leopoldstädter Spitzenkandidaten befragt, wie sie die Lebensqualität im 2. Bezirk verbessern wollen.



Wie soll die Zukunft in der Leopoldstadt aussehen? Ein Thema, das den Bezirksbewohnern am Herzen liegt, glaubt man den zahlreichen E-Mails und Briefen, die unserem Aufruf in den vergangenen Wochen folgten (direkt hier nachzulesen).

Nun geht unsere große bz-Umfrage in die nächste Runde: Ab dieser Ausgabe lesen Sie jede Woche, was die Spitzenkandidaten von Grüne, SPÖ, FPÖ, ÖVP, Neos und Links zu den Anliegen und Wünschen der Leopoldstädter zu sagen haben. Den Start macht das Thema Lebensqualität.

Das sagen die Leopoldstädter Politiker

Im Großen und Ganzen sind die Bezirksbewohner zufrieden mit dem, was der Zweite zu bieten hat. Aber natürlich könnte man hie und da noch etwas verändern: von weniger Baustellen über niedrigere Mietpreise bis hin zu weniger Lärm am Donaukanal – in ihren Zuschriften gaben die Leser verschiedene Inputs.

Anbei lesen Sie, wie die Bezirkskandidaten nach der Wahl für mehr Lebensqualität in der Leopoldstadt sorgen wollen:

Uschi Lichtenegger (Grüne):

„Wir sind im Bezirk gut aufgestelltmit Nahversorgern, Restaurants, Cafés, Start-ups und einem großen Sport- und Kulturangebot. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit waren Investitionen für Kinder und Jugendliche. Schulneubauten und -sanierungen machen den größten Brocken des Budgets aus. Mit neu gestalteten Schulvorplätzen und der Entschärfung von Gefahrenstellen sorgen wir für Sicherheit.“



Alexander Nikolai (SPÖ):

„Der 2. Bezirk wurde durch dieSPÖ in den letzten Jahrzehnten zum Wohlfühlbezirk – wir wollen diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern weiterschreiben. Die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist unser zentrales Anliegen. Der Bau neuer Parks und die Reduktion von Hitzeinseln sollen fortgeführt werden. Mittels Gender Budgeting sollen die Interessen aller berücksichtigt werden.“

Wolfgang Seidl (FPÖ):

„Es gibt viele Grünflächen, auch wird viel gebaut. Bauvorhaben wie der Busterminal (ohne Einbindung der Bevölkerung) nahe der Grünoase Hauptallee ist eine Schnapsidee. Noch immer wird zu wenig leistbarer Wohnraum geschaffen und beim Praterstern gibt es zahlreiche Probleme aufgrund von Alkohol und Drogen. Zudem braucht es ein sinnvolles Miteinander aller – Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger.“

Sabine Schwarz (ÖVP):

„Die Lebensqualität in der Leopoldstadtliegt uns allen, die wir hier leben, am Herzen. Doch was macht Lebensqualität aus? Für jeden sind es andere Emotionen. Aufgabe der Politik ist es, sich alle Anliegen und Ideen anzuhören, ernst zu nehmen und offen und ehrlich über Umsetzungsmöglichkeiten zu sprechen. Nur so können wir die Lebensqualität weiterentwickeln und erhalten.“

Christian Moritz (Neos):

„Die Bürgerinnen und Bürgermüssen mehr Mitspracherechte erhalten und von Anfang an bei allen größeren Bauprojekten, wie bei der Praterstraße, beim Praterstern oder dem neuen Fernbusterminal, eingebunden sein. Zudem müssen mehr leistbare Wohnungen gebaut werden. Dies gelingt über die Streichung unzeitgemäßer Vorschriften wie der Stellplatzverordnung und durch Entbürokratisierung.“

Josef Iraschko (Links):

„Im 2. Bezirk werden viele Wohnungengebaut. Statt unleistbaren Eigentumswohnungen und zu teuren Mietwohnungen brauchen wir aber günstige kommunale Wohnungen. Das geht auf öffentlichem Grund wie dem Nordbahnhofgelände. Als Sofortmaßnahme fordern wir ein Ende von befristeten Mietverträgen, damit man nicht alle paar Jahre vor Mietererhöhung und Wohnungsverlust zittern muss.“