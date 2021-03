Gastroskopie bis Knotenentfernung: Im Leopoldstädter "Medicum" gehen Chirurg Behrooz Salehi und sein Team auf Patienten ein. In der Fanny-Mintz-Gasse finden alle Behandlungen sicher und ambulant statt.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Aufgrund der Pandemie schieben immer mehr Menschen ihre Arztbesuche auf. Zu groß ist die Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. "Aber diese Befürchtung ist unbegründet", weiß Behrooz Salehi, der seit 13 Jahren das medizinische Zentrum "Medicum" betreibt.

"Wir tun alles für höchstmögliche Sicherheit unserer Patienten und wollen ihnen zugleich auch die Angst nehmen." So setzt man auf vierfache Luftfilter, regelmäßige Coronatests der Mitarbeiter sowie räumliche und zeitliche Abstände bei Behandlungen.

Vorsorgeuntersuchungen sind sicher

"Vor allem Gesundenuntersuchungen sowie Vorsorgedarmspiegelungen und -magenspiegelungen werden deutlich weniger gemacht, als vor der Pandemie", berichtet der Allgemeinchirurg. Doch gelte es, diese wichtigen Untersuchungen mindestens alle fünf Jahre durchzuführen.

"Das frühzeitige Erkennen von Erkrankungen geht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der vollständigen Heilung Hand in Hand", so Salehi. Dabei will er den Menschen die Angst nehmen: "Im Vorfeld werden Patienten ausführlich aufgeklärt und auf die Behandlung vorbereitet."

Für Patienten aller Kassen

"Bei der Behandlung geht es um Qualität. Wir haben die neuesten zertifizierten Geräte, die regelmäßig gewartet werden", versichert Salehi, der seit 30 Jahren als Chirurg tätig ist.

Warum sollen die Behandlungen im medicum stattfinden und nicht im Krankenhaus? Medicum bittet die Termine nach... Gepostet von Medizinisches Zentrum Medicum - Dr. Behrooz Salehi am Dienstag, 15. September 2020

Nicht nur bei den Geräten, auch bei den Eingriffen setzt das "Medicum" auf Innovation: Mittels Radiofrequenz werden gutartige Knoten in der Schilddrüse oder in der Brust verkleinert. "Wienweit sind wir die einzigen, die diese Methode ambulant durchführen", erzählt der Mediziner. Der 30-minütige Eingriff ist minimalinvasiv, es ist keine Narkose nötig. "Patienten sind bei der Behandlung wach, haben aber keine Schmerzen."

Willkommen sind alle Patienten. "Wir nehmen jegliche Beschwerden ernst. Bei uns wird niemand weggeschickt", versichert der Mediziner. Dabei müsse nicht zwangsläufig operiert werden, viele Eingriffe können vor Ort vorgenommen werden. Sollte doch eine Operation nötig sein, wird diese organisiert. Aber auch bei der Nachbehandlung könne man auf das "Medicum" zählen.

Termine vereinbaren

Das medizinische Zentrum "Medicum" ist in der Fanny-Mintz-Gasse 3. Termine können unter 01/212 30 05 vereinbart werden. Mehr Infos erhalten Sie auch direkt auf der Medium-Homepage