Wiener Sängerknaben führen Schulversuch ins Regelschulwesen über. Damit wird die Schule im Augartenpalais zum Bildungsanstalt für darstellende Kunst.

LEOPOLDSTADT. Aus der Schule der Wiener Sängerknaben wird künftig eine Bildungsanstalt für darstellende Kunst. Seit 2000 wurde im Augartenpalais ein entsprechender Schulversuch durchgeführt, der mehr Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten einräumte. Nun wird dieser in das Regelschulwesen überführt.

Das ganzheitliche Unterrichtsmodell bringt die Lehrinhalte des Regelunterrichts mit der musikalischen Ausbildung der Wiener Sängerknaben in Einklang.

Verbindung von Praxis und Theorie

In der Bildungsanstalt für darstellende Kunst wird der Regelunterricht mit den musikalischen Ausbildungszielen so verbunden, dass sie einander in Theorie und Praxis sinnvoll ergänzen. Mittels pädagogischer Arbeit in Kleingruppen und gezielter individueller Entwicklung will man Schüler so fördern, dass frühzeitig Spezialbegabungen erkannt werden können. Dadurch soll die Voraussetzung für ein weiteres Studium an der Universität für Musik oder an einem Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht geschaffen werden.

„Durch die Überführung in das Regelschulwesen findet die pä-dagogische Arbeit bei den Sängerknaben eine besondere Anerkennung“, so Hans-Christian Granaas, Direktor des Gymnasiums der Wiener Sängerknaben.

„Unser Ziel ist, die Schule der Wiener Sängerknaben so gut es geht zu unterstützen, damit sie auf die Erfordernisse von auszubildenden Künstlern bestmöglich eingehen und den Jugendlichen gleichzeitig eine hochwertige schulische Ausbildung ermöglichen kann“, sagt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).