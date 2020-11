In der Leopoldstadt geht die sechste WienMobil-Station in Betrieb: Carsharing und E-Fahrräder bieten die Wiener Linien ab sofort im Nordbahnviertel.

LEOPOLDSTADT. In der Bruno-Marek-Allee wurde die sechste WienMobil-Station eröffnet. Geboten werden Carsharing-Autos inklusive Kleintransporter sowie E-Fahrräder und E-Lastenräder.

Bereits seit Oktober fährt die Straßenbahnlinie O ins Nordbahnhofviertel. Die neue WienMobil-Station verbindet Öffi-Angebot mit Leihfahrzeugen und soll privaten Autobesitz überflüssig machen.

Flexible Sharing-Angebote

"Die WienMobil-Stationen stehen in der Klimamusterstadt für flexible Sharing-Angebote, die es den Wienern ermöglichen, umweltfreundlich von Arbeits- oder Wohnort zur nächstgelegenen Öffi-Station zu gelangen", so Umwelt- und Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Auf diese Weise wolle man den Individualverkehr in der lebenswertesten Stadt der Welt weiter reduzieren. "Öffi-Fahrer sparen sich Kosten für ihr eigenes Auto und zugleich pro Jahr 1,5 Tonnen CO 2 ein“, sagt Sima.

Öffi-Stadträtin Ulli Sima (l.) und Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, Eröffneten den neuen WienMobil-Standort in der Bruno-Marek-Allee.

Das Angebot der Wiener Linien soll so flexibel sein, wie die Bedürfnisse der Fahrgäste. "Egal ob Sie mit der U-Bahn, Bim und Bus einkaufen fahren, mit Carsharing ins Grüne oder mit dem Leihrad ins Kino: Sie erhalten mit WienMobil immer ein maßgeschneidertes Angebot", sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Betrieben wird der neue WienMobil-Standort im Nordbahnviertel vom Mobilitätsdienstleister "MO.Point". Das Netz soll in den kommenden Jahren in ganz Wien ausgebaut werden. Die Mobilitätsangebote bei den Stationen sind über die jeweiligen Betreiber buchbar.

Alle Infos in der WienMobil-App

Mit der WienMobil-App bieten die Wiener Linien alle Infos auf einen Blick. Die App umfasst nicht nur das Öffi-Angebot, sondern auch die WienMobil-Stationen und den neuen Carsharing-Service "WienMobil Auto".

Auch alle Mobilitätspartner und Sharingdienste wie Rail&Drive, ShareNow, MO.Point, der City Airport Train, die Westbahn, die Vienna Airport Lines, Funktaxizentralen und WiPark-Garagen sind in die WienMobil-App eingebunden. Über den Menüpunkt "WienMobil Mix" können Besitzer der Jahreskarte in der App auf spezielle Rabatte und Angebote der Mobilitätspartner zugreifen.