"Stroh statt Beton" lautet die Botschaft des Kunstwerks, das von unbekannten Künstlern auf der Höhe Franzensbrücke geschaffen wurde. Hinter dem 12 m langen und 4,5 m hohen Graffiti steckt ein ernster Hintergrund.

WIEN/LEOPOLDSTADT. In der Mitte des Kunstwerks prangt das Bild eines Schweinekopfs, der mit besorgtem, bisweilen traurigen Blick auf die Passantinnen und Passanten blickt. Links daneben ist Stroh, rechts daneben ein Betonvollspaltenboden abgebildet. Die Botschaft des Bildes wird zudem durch den darüber befindlichen Schriftzug "Stroh statt Beton" untermauert.

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Geschaffen wurde das Riesengraffiti von unbekannten Künstlern, um auf Mängel in der Schweinehaltung aufmerksam zu machen. Ein Anliegen, das auch dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Herzen liegt, wie Obmann Martin Balluch kommentiert: "Es klingt doch so einfach. Stroh für Schweine, eine weiche, organische Einstreu. Ist das nicht das Mindeste, was wir den Tieren bieten müssten?"

Bewundern kann man das Riesengraffiti auf Höhe Franzensbrücke auf Seite des 2. Bezirks.

Foto: VGT.at

hochgeladen von David Hofer

Ein großer Teil der Bevölkerung sei sogar davon überzeugt, dass Schweine dies selbstverständlich bekommen. Doch die Realität sehe anders aus.

Eine Umfrage zeigt: 96 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wollen Stroh für Schweine

Etwa 90 Prozent der Schweine hätten aktuell kein Stroh. Daran werde laut VGT, auch der neue Entschließungsantrag der Regierung nichts ändern. Diese sehe eine abgeänderte Version eines Vollspaltenbodens vor, der ab 2023 für Neu- und Umbauten vorgeschrieben wird. Allerdings seien dort weniger als zwei A4-Blätter mehr Platz pro 110 kg Schwein vorgesehen. Demnach würde auch das neue Haltungssystem jede Stroheinstreu ausschließen, wodurch auch für die nächsten 30 Jahre keine verpflichtende Stroheinstreu vorgesehen wäre. Dabei hat eine Gallup-Umfrage vor zwei Jahren ergeben, dass 96 Prozent der Menschen in Österreich Stroh für Schweine wollen.

Wie stehst du zum Thema Schweinehaltung?

Scheitern würde das Anliegen allerdings nicht an den Stroh-Preisen, betont der VGT: "Nicht das Stroh ist teuer, sondern es einzustreuen und bei Bedarf wieder auszumisten, ist das Problem! Das sei zu mühsam. Wer tausende Schweine in Tierfabriken hält, will sich diese Mühe nicht antun."

Stroh als weiche, organische Einstreu für die Schweinezucht.

Foto: Stefanie Poepken/unsplash

hochgeladen von David Hofer

Mit einem Beispiel aus St. Pölten verweist der Verein darauf, dass die Umsetzung eigentlich nicht so schwer wäre. Im Betrieb der Brüder Hubmann in Loipersdorf leben 350 Schweine im Tiefstroh. Der Aufwand, erzählen die beiden, halte sich in Grenzen und sei mit 20 Prozent Mehrkosten abgedeckt. Diese 20 Prozent seien die Menschen bereit, mehr zu bezahlen, wenn dadurch wirklich alle Schweine Österreichs Stroh bekämen, ist der VGT überzeugt. So würde es auch keine Subventionen und keine Investitionsförderung brauchen.

Das könnte dich auch interessieren:

Happy End für Laborschwein Merlin

"Die fünf Freiheiten" für mehr Tierwohl

Mehrheit der Schweine lebt noch immer auf Vollspaltenböden