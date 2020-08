Neues Niedrigenergiehaus im Prater: Bis 2021 entsteht in der Stadionallee das neue TU-Institutsgebäude der Fakultät für Physik.

LEOPOLDSTADT. Ein Bauprojekt der besonderen Art wird in der Stadionallee errichtet: Auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern baut die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ein Niedrigenergiehaus. Ab 2021 wird es der TU Wien als Institutsgebäude der Fakultät für Physik dienen und Labors und Büros beherbergen.

Geplant wurde das Institutsgebäude vom Wiener Architekturbüro AE30 Architekten. In seiner Form und Proportion orientiert sich das Gebäude an seinem älteren Nachbarn – dem in den 1960er-Jahren erbauten Atominstitut der TU Wien. Doch ist es von diesem sowohl technisch als auch funktional völlig unabhängig. Die Errichtungskosten betragen rund 11,4 Millionen Euro.

Energieautarkes Gebäude

Errichtet wird ein nahezu energieautarkes Haus, das dem Niedrigstenergiestandard entspricht. "Klimafreundliches Bauen ist der TU Wien und der BIG ein großes Anliegen", sagt BIG-CEO Hans-Peter Weiss. Heiz- und Kühlbedarf des neuen Instituts können durch eine optimierte Gebäudehülle minimiert werden. Zusätzlich verringern Wärmerückgewinnung bei den Lüftungsanlagen, eine Nachtlüftung, LED-Beleuchtungen oder energieeffiziente Bürogeräte den Energiebedarf. Auch eine 520 Quadratmeter große Photovoltaikanlage wird errichtet.

"Universitätsgebäude zu errichten bringt ganz besondere Her-ausforderungen mit sich", so Weiss. Denn wolle man einerseits einen inspirierenden Lebensraum für Studierende schaffen, andererseits sei für die Gestaltung von Labor- und Forschungsräumen für internationale Spitzenforschung eine besondere technische Expertise notwendig.

Auf der Baustelle in der Stadionallee: Hans-Peter Weiss (CEO der Bundesimmobiliengesellschaft) und Josef Eberhardsteiner (Vizerektor der TU Wien).

Foto: TU Wien/ Matthias Heisler

Vom Baufortschritt begeistert ist Vizerektor der TU Wien, Josef Eberhardsteiner: "Es freut mich, dass das Bauprojekt trotz der aktuellen Situation voranschreitet und wir neue Flächen schaffen können, die weiterhin Forschung im internationalen Spitzenfeld ermöglichen."

Labor- und Büroräume

Hauptnutzer des neuen TU-Gebäudes wird die "Universitäre Service-Einrichtung für Transmissionselektronenmikroskopie" (USTEM). Diese wird mit den zugehörigen Labor- und Messräumen sowie den empfindlichen Rasterelektronenmikroskopen im Untergeschoß untergebracht sein. Um die hochsensiblen Messgeräte nicht zu beeinflussen, erfolgt eine strikte Trennung zu erschütterungs- und magnetfeldintensiven Teilen.

In den Stockwerken darüber befinden sich Büroräume. Im dritten Geschoß wird die Haustechnikzentrale inklusive der Lüftungsanlage für die Büroräume untergebracht.