LEOPOLDSTADT. Der Wien-Wahlkampf ist in vollem Gange. Aber wie soll die Zukunft der Leopoldstadt aussehen? Das sollten Sie jetzt bestimmen! Denn wer könnte besser wissen, was für den Bezirk wichtig ist, als die Bewohner selbst?

Die bz gibt den Leopoldstädtern eine Stimme: Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen und schreiben Sie uns, was Ihrer Meinung nach geändert werden soll. Wir konfrontieren dann die Kandidaten, die sich zur Wahl stellen, mit Ihren Wünschen und fragen nach deren Lösungsvorschlägen.

Jetzt sind Sie am Wort!

Der 2. Bezirk hat rund 105.000 Einwohner – Tendenz steigend. Mit der wachsenden Bewohnerzahl steigt auch der Bedarf an Wohnungen. Aktuell wird viel gebaut. Doch nicht zu kurz kommen dürfen Freizeit- und Erholungsgebiete im Bezirk. Wie zufrieden sind Sie mit der Lebensqualität? Wie könnte man diese verbessern?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter dem Stichwort "Wien-Wahl" an leopoldstadt.red@bezirkszeitung.at oder per Post an bz-Leopoldstadt, Weyringergasse 35, 1040 Wien.

