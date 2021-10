24 Stunden täglich hat das neue Automatenrestaurant "Foodie Fridge" in der Taborstraße geöffnet. Geboten wird Gourmet-Essen per Knopf-Druck.

WIEN/LEOPOLDSTADT. In der Taborstraße 15 eröffnet am Freitag, 8. Oktober, Wiens erstes Automatenrestaurant. Foodie Fridge hat rund um die Uhr geöffnet und bietet Gourmet-Essen aus dem Automaten an.

Für den Unternehmensgründer Alexander Billasch ist Foodie Fridge aber weit mehr als nur ein Automatenrestaurant: „Die Automaten sind nur Mittel zum Zweck – wir wollen den Menschen Geschmack näher bringen.“

Menüs, Snacks und Getränke

„Foodie Fridge ist eine Geschichte rund um den Geschmack, in der vor allem regionale Bioprodukte die Hauptrolle spielen. Wir haben selbstgekochtes Essen im Takeaway. Die Rezepte erstellen wir gemeinsam mit coolen Wiener Restaurants“, erzählt Billasch.

Die Idee für ein Automatenrestaurant hatte der Foodie Fridge-Betreiber, weil er selbst immer viel unterwegs ist: "Dabei habe ich mir eines Tages gedacht, es muss doch mehr geben als Leberkässemmel und Gulaschsuppe." Gemeinsam mit Gastronomen aus den unterschiedlichsten Bereichen hat Billasch dann nach Speisen gesucht, die gut schmecken, hochwertig, gesund und auch leicht sind.

Es gibt 15 Liftautomaten und eine Wand mit Lockboxes – also gekühlte und beleuchtete Selbstabholer-Boxen, wo Menüs oder Tappas-Platten stehen. Geboten werden Speisen der thailändischen, spanischen, italienischen und der österreichischen Küche.

Das Essen wird frisch zubereitet, dann abgekühlt und ist dann drei bis vier Tage haltbar. Dabei legt Foodie Fridge Wert auf nachhaltige Verpackungen. Geboten werden werden sowohl wechselnde Menüs als auch Snacks, etwa spezielle Veggie-Chips, Nachspeisen von Wiener Manufakturen und auch Getränke.

Das Team von Foodie Frisge: Alexander Billasch (Geschäftsführer) und Co-Founder Marion Lindner (Einkauf), Clemens Androschin (Datenanalyse), Daniel Schnetzer (Automaten) und Thomas Kliche (IT).

Foto: Tabea Hepp

hochgeladen von Kathrin Klemm

„Auch hier schauen wird darauf, dass es Bio-Limonaden gibt, ein paar Retro-Drinks oder Bio-Säfte für Kinder, regionale Weine von Wiener Winzern, Craft-Beer aus Atzgersdorf", so Billasch. Daneben hab man Cocktails in der Dose, die wirklich nach etwas schmecken. Aber auch ein Gintonic aus Niederösterreich ist im Sortiment.

Bezahlung mit Karte oder App

Und die Preise? „Ein-Euro-Burger wird es bei uns nicht geben, aber das Menü wird trotzdem nur zwischen 7 und 10 Euro kosten.", so Billasch. Wenn es einmal etwas mit Fisch oder Garnelen gibt, werde der Preis natürlich etwas höher sein. "Weil wir eben immer sehr auf den Geschmack achten und dass die Qualität passt", lässt der Betreiber wissen.

Bezahlen kann man bei Foodie Fridge mit Karte am Touchscreen oder schon vorab per App. Mithilfe der App kann auch das Essen vorab reserviert und dann mittels QR-Code am Automaten abgeholt werden. Beim Besuch von "Foodie Fridge" gilt die 3-G Regel.

Das neue Lokal in der Taborstraße ist 80 Quadratmeter groß und besteht aus 50 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Sortiment von Foodie Fridge umfasst rund 300 Produkte, darunter auch saisonale Angebote, die sich der Jahreszeit entsprechend ändern können.



