Einer der bedeutendsten deutschsprachigen Zauberer und Illusionisten der Gegenwart ist Tony Rei. In der Showbranche ist er als Unterhaltungskünstler nicht mehr wegzudenken. Auf seine Erfahrung beim Einsatz von Tricks, Effekten und Illusionen greift nicht nur das altehrwürdige Burgtheater sondern auch Film und TV gerne zurück! Der Magieweltmeister Tony Rei verblüfft jetzt mit einer einzigartigen Aktion, am Rande von Wien, in Niederösterreich hat er nun, selten - in kleinem Rahmen gezeigte Tricks – im Garten ins Mauerwerk einbetoniert, damit - wie er sagt - diese Geheimnisse nicht in falsche Hände geraten. Das ist sicher nicht die letzte Neuheit, mit der er uns überrascht hat. www.tonyrei.at