Sonntag 23.08.2020 ab 9:30 trafen tausende Biker auf höhe Wagramer Straße 205, 1210 Wien ein. Abfahrt war gegen 11Uhr, die Route führte über Wagramerstraße, Reichsbrücke, Praterstern, Praterstraße, Ring, Gürtel auf den Kahlenberg. Nach einer Pause ging es wieder retour über Höhenstraße, Floridsdorfer Brücke zum Ausgangspunkt. Der Großteil der Teilnehmer, hielt sich an die Vorgaben des Veranstalters, lediglich ein paar unbelehrbare, fühlten sich bemüssigt unnötigen Lärm zu produzieren, was allerdings relativ rasch eingedämmt wurde! Unter den Teilnehmern gesichtet, Magieweltmeister Tony Rei, Produzent Bellens Danny, Schauspielerin Luisa Nikita Black, Christian Mikes (Promifotograf) Monika Hemetsberger (Fotografin) uva... Alles in allem eine sehr Überzeugende Demonstration.