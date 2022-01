Leopoldstädter Budget beschlossen: Ganze 19,7 Millionen Euro stehen dem 2. Bezirk heuer zur Verfügung. Der Großteil fließt in Verkehr und Infrastruktur, gefolgt von Schulen und Jugend.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Mit dem neuen Jahr startet die Leopoldstadt auch in eine neue Rechnungsperiode. Kurz gesagt, dem Zweiten steht wieder einiges an Geld zur Verfügung. Ganze 19,7 Millionen Euro kann 2022 im 2. Bezirk investiert werden.

Das Leopoldstädter Budget ist heuer verhältnismäßig hoch, denn 2021 waren es mit 14,7 Millionen Euro ganze 5 Millionen weniger. Der Voranschlag wurde von der Bezirksvertretung mit den Stimmen von SPÖ, Grünen, ÖVP, Neos und FPÖ beschlossen.

Fokus auf Verkehr, Infrastruktur und Nachwuchs

Heuer wird das meiste Geld in Verkehr und Infrastruktur investiert, gefolgt von Schulen und Jugend sowie Parks und Grünräumen. Die BezirksZeitung hat sich alle Posten des Leopoldstädter Budgets im Detail angesehen:

Verkehr und Infrastruktur

Mit 7,9 Millionen Euro ist dies der größte Posten: 5,3 Millionen Euro sind für Stadtentwicklung, Straßenbau, und Verkehrseinrichtungen vorgesehen. "Ein großes Projekt ist die Fertigstellung des Pratersterns", so Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ).

Finanziert werden auch die Umgestaltung der Kleinen Sperlgasse und die Begrünung und Fahrbahnreduktion in der Perspektivstraße. Zudem fließt Geld in die Erneuerung der Praterstraße und des Czerninplatzes. Teil des Postens ist auch die Beleuchtung mit 1,5 Millionen Euro, der Marktservice mit 517.000 Euro, Toiletten mit 432.000 Euro und die Straßenreinigung mit 146.000 Euro.

Schulen und Jugend

Mit 5 Millionen Euro kommt die zweitgrößte Summe dem Nachwuchs zugute. Davon fließen 3,2 Millionen Euro in die Pflichtschulen. Erneuerungen stehen etwa in der Volksschule Aspernallee oder Novaragasse an. 1,1 Millionen Euro stehen den Kindergärten zur Verfügung, 677.000 der Jugendbetreuung und 44.000 der Musikschule.

Darlehen und Verwaltung

3,3 Millionen Euro steckt man 2022 in Darlehen und Verwaltung. Um das Darlehen für Schulsanierungen zu tilgen, benötigt man 3,2 Millionen Euro. Weitere 62.000 Euro werden in die Öffentlichkeitsarbeit und 5.000 in das Amtshaus sowie weitere Sachaufwände gesteckt.

Parks und Grünraum

2,9 Millionen Euro sind für Grünraum und somit auch für den Klimaschutz vorgesehen. Davon werden 1,2 Millionen Euro in Instandhaltung und Betrieb investiert. 954.000 Euro fließen in Umgestaltungen und Bauarbeiten wie die Umgestaltung des Rueppparks unter Berücksichtigung von Anrainerwünschen. Des Weiteren fließen 280.000 Euro in Baumpflanzungen, 260.000 Euro in Rohstoffe wie Pflanzen oder Erde und 225.000 Euro sind für Spielgeräte.

Kultur und Freizeit

Der Bereich Kultur und Freizeit wurde mit 600.000 Euro budgetiert. Davon gehen 110.000 Euro an die Kulturförderung, 362.000 an die Pensionistenklubs, 126.000 Euro an die Bäder und 10.000 an das Bezirksmuseum.

