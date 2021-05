Wir hatten uns schon sehr auf das Regionautentreffen gefreut und uns testen lassen, doch leider "erwischte" mich ein leichter grippaler Infekt, weshalb wir dann doch lieber daheim blieben.

Heute holten wir mein Geburtstagsessen nach und besuchten erstmals seit der Öffnung der Lokale unseren Lieblingsgriechen "Artemis", wo ich saftige Lammkotelettes genießen konnte; in diesem Zusammenhang ein großes Lob an die Lokalbetreiber für die vorbildliche Organisation (genügend Abstand von Tisch zu Tisch, Testergebnis ansehen, Desinfektionsmittel...)!

Unser Heimweg führte über die Schwedenbrücke und den Donaukanal und ich erschrak beim Anblick der Menschenmassen, der sich uns bot: Menschenmengen saßen dichtgedrängt am Ufer oder promenierten ohne Abstand zu halten entlang des Wassers. Es handelte sich dabei hauptsächlich um junge Leute, die zu leichtfertig mit dem Thema der Pandemie umzugehen scheinen, in der Überzeugung, in ihrem jugendlichen Alter nicht oder nur leicht an Corona zu erkranken.

Abstand halten sieht für mich anders aus!

Liebe Leute bedenkt, dass sich auch junge Menschen anstecken können, wobei es auch in dieser Altersgruppe zu einem schwerem Krankheitsverlauf kommen kann! Ihr könntet auch ohne Symptome infiziert sein, was- besonders beim Kontakt mit älteren Personen- nicht ungefährlich ist!

Ich möchte niemandem vorschreiben, sich impfen zu lassen, aber Abstand zu halten ist doch nicht zu viel verlangt!