Das erste "Eatertainment" Restaurant Wien's "DaRose" von Fußballer David Alaba, seiner Schwester Rose May & ihren Eltern wurde am 27. Mai 2021 eröffnet.

Weltmeisterkoch András Sebestyén zeichnet sich für das Beste aus den internationalen Traditionen und der zeitgenössischen Fusionsküche verantwortlich. Von Vorspeisen im Tapas-Style bis hin zu Steaks und Burger haben die Gerichte alle nur eine Bestimmung, Dich mit Emotionen zu bereichern.

Das unvergessliche Abenteuer endet nicht zur später Stunde, "DaRose" zieht ihr Nachtkostüm an und entführt Dich in einen Abend in cooler Atmosphäre, Musik, fancy Cocktails, Getränkekreationen aus aller Welt. 🥂🍾

Ganz nach dem Leitmotto des Lokales:

“MOMENTS TO LIVE, NIGHTS TO REMEMBER”

Das "Eatertainment" Restaurant ist gut und ruhig gelegen, in einer Fußgängerzone, bietet einen Gastgarten und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu U1, U2, Schnellbahn Praterstern

1020 Wien Austria Campus, Jakov-Lind-Straße 2/2

https://darosevienna.at

© Foto/Text: Manuela Dorn, Helmut Tremmel