mehr als 13.000 Menschen haben KEINE Krankenversicherung!

Ja das gibt es in Österreich: mehr als 13.000 Menschen haben KEINE Krankenversicherung! Wir sollten nicht so überheblich sein zu sagen, dass kann mir nicht passieren. Jeder Mensch kann in Not geraten. Was machen diese Menschen wenn sie krank werden oder schon sind?

Sie gehen in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien.

Barmherzige Brüder

Der Ordensgründer Heiliger Johannes von Gott beginnt, nach seiner Entlassung aus dem Hospital, Kranke von der Straße aufzulesen und zu betreuen. Er wird zum Wegbereiter des modernen Krankenhauswesens. Sein Lebensmotto lautete: „Gutes tun und es gut tun!“.

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien hilft allen Menschen, mit und ohne Versicherung. Gegründet wurde das Krankenhaus 1614. Das Krankenhaus war immer zu klein, es wurde ständig dazu gebaut. Kaum war der Zubau fertig platze schon wieder das Haus aus allen Nähten. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Ambulanzen

1999 wurde die erste und bisher einzige Gehörlosenambulanz Ostösterreichs in Betrieb genommen. Alle Mitarbeiter kommunizieren mit den Patienten in der Gebärdensprache. Das Krankenhaus hat außerdem eine ausgezeichnete Augenambulanz, eine Dialysestation, setzt das Da-Vinci-Operationssystem ein. Ich könnte noch weiter schreiben, und schreiben, und schreiben. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ist eines der modernsten Spitäler Österreichs.

Barmherzig

Und das Krankenhaus vergißt nicht auf jene Menschen die eben keine Krankenversicherung haben. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder hilft diesen Menschen mit medizinischer Versorgung und Pflege. Kostenlos, unbürokratisch und anonym.

Diese Artikel wurde am 26.1.2022 veröffentlicht.