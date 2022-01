Heuer feierten wir beide , wie seit dem Tod meiner Mutter vor fünf Jahren, Weihnachten wieder alleine. Am Heiligen Abend gab es einen gebackenen Karpfen, den wir in unserem Lieblingsgasthaus verspeisten und der uns sehr mundete ( üblicherweise bereite ich ihn selber zu, aber mir ging es nicht besonders gut, hatte Halsschmerzen und ein wenig Fieber ). Am Christtag blieben wir daheim, um mich ein wenig erholen zu können. Gegen Mittag hatten wir einen Kurzbesuch von Freunden, die uns Weihnachtsgeschenke vorbeibrachten. Nachdem ich den Christbaum aufgeputzt hatte, ging es am Stefanitag zu "unserem" Griechen "Artemis" in der Griechengasse, wo wir immer herzlich empfangen werden und gutes Essen in angenehmer Atmosphäre genießen konnten. Am Abend entzündeten wir- zwei Tage zu spät- die Christbaumkerzen. Leider konnte bei mir coronabedingt keine richtige Weihnachtsstimmng aufkommen...

Auch den Silvester verbrachten wir zu zweit mit Bleigießen und Fernsehen.

Allen Regionautenfreunden und der Redaktion ein herzliches Prosit 2011!