Die schönsten Tischtennisplätze in Wien

Eine weitere Fortsetzung unserer Wiener Tischtennis Tour in den Wiener Bezirken mit ihren vielen öffentlichen Tischtennisplätzen.

Die Stadt Wien stellt ca. 129 Tischtennis-Plätze jeden Wiener und jeder Wienerin zur Verfügung um auf den öffentlichen Tischtennisplatten kostenlos spielen zu können. Aus diesem großen Angebot an Outdoor Freizeitmöglichkeiten wurde aus einer Idee eine der größten Tischtennis Social Media Plattformen in Wien - Tischtennis Hobby Wien. Unser Kontakt - Formular steht für Fragen, Anregungen und Ideen jedem Tischtennis Begeisterten zur Verfügung.

Tischtennis verbindet Menschen

An sich fremde Tischtennis interessierte Personen treffen sich bei einem vereinbarten öffentlichen Tischtennistisch in Wien und haben sportlich eine vergnügliche gemeinsame Zeit. Das ist unser aktuelles Motto - "Tischtennis in Wien neu erleben". In unserer Tischtennis Community herrscht kein Spielzwang - Fairness, Solidarität & menschlicher Respekt steht bei jedem Treffen im Fokus.

Tischtennis Treffen in Wien Leopoldstadt



Das heutige Treffen fand im Wiener Bezirk Leopoldstadt im Rudolf-Bednar-Park statt. 3 tolle Tische haben darauf gewartet um bespielt zu werden. Bei diesem Treffen hat sich die Tischtennis Community etwas besonderes ausgedacht. Damit mehr Damen zum Treffen kommen, war eine gewisse Zeit für unsere Tischtennis Damen reserviert.

Das hat der Stimmung einen großen Mehrwert gebracht, nach der verstrichenen Zeit spielten alle Teilnehmer/innen gemischt auf den vorhandenen Tischtennisplatten. Die Temperatur stieg umso später es wurde. Die nahegelegenen Wasseranschlüsse brachten die erforderliche Abkühlung. Nichts desto trotz wurden die Ballwechsel immer anspruchsvoller die Spiele immer intensiver. Neue Tischtenniskontakte wurden geknüpft. Nach mehreren Stunden war die Freude und Begeisterung auf das nächste Tischtennis Treffen spürbar. Fazit von diesem tollen Tischtennis Event im 2. Bezirk - Tischtennis verbindet Menschen!

Auch die Jugend nahm an unserem Treffen dieses Mal teil. Sie hatten unglaublichen Spaß und äußerten den Wunsch, dass mehr Teilnehmer/innen in ihrem Alter das Nächste Mal dabei sind - Schau dir unser Video an! Deshalb unser Aufruf gerade in den Sommerferien ideal - alle Sport begeisterten Jugendlichen ab 13 Jahren können gerne Teilnehmen - Unser Kontakt-Formular!

Wir wünschen jedem Wiener und Wienerin viel Spaß beim Tischtennis spielen, vielleicht sieht man sich bald bei den öffentlichen Tischtennis-Plätzen in Wien - Tischtennis Hobby Wien.

Das Treffen per Video genießen - Tischtennis in Leopoldstadt. Verpasse kein weiteres Tischtennis Video von unserer Tischtennis Tour durch Wien.

