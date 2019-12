Um dem Weihnachtstrubel auf den Einkaufsstraßen zu entgehen, kaufen immer mehr Menschen Weihnachtsgeschenke online, bequem von zu Hause aus. Wer noch ein Präsent bestellen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Die Fristen der Paketdienste und Online-Shops enden bald!

Garantierte Lieferung vor Weihnachten

Einige Firmen haben den 20. Dezember zum Stichtag erklärt. Dementsprechend sollte man seine Bestellung also unbedingt heute noch aufgeben. Bei Media Markt und Saturn können Bestellungen etwa bis zum 21.Dezember um 12:20 Uhr aufgegeben werden, bei Thalia endet die Frist um 7 Uhr.

„Etwas länger Zeit hat man bei Bestellungen via Amazon. Wer bis zum 21. Dezember im Standardversand bestellt, dessen Pakete sollen nach Angaben von Amazon noch rechtzeitig zur Bescherung geliefert werden. Amazon-Prime-Kunden haben etwas länger Zeit. Sie sollten letzte Bestellungen spätestens bis 22. Dezember bestellen", so sparhamster.at-Inhaber Christoph Prinzinger.

Alle Lieferzeiten gibt es hier im Überblick: https://www.sparhamster.at/lieferzeiten-weihnachten



Kostenlose Retouren via PayPal

„Wichtig ist bei jeder Bestellung jedoch unbedingt vorab die AGBs zu lesen“, warnt Prinzinger vor voreiligen Kaufabschlüssen. Er ergänzt: „Muss man für einen Rückversand etwa die Kosten tragen, ist das vermeintliche Schnäppchen schnell keines mehr."

Dabei hat das Team von www.sparhamster.at einen besonderen Tipp: „Falls Rücksendekosten anfallen, die Bestellung jedoch via PayPal bezahlt und auch innerhalb der Rückgabefrist und gemäß den jeweiligen Rückgabebedingungen des Händlers zurückgesendet wurde, werden maximal 25 Euro je Retoure von PayPal rückerstattet, wenn man dies zeitgerecht beantragt."

Geschenke pünktlich zur Post bringen

Wer selbst zum Christkind wird und möchte, dass sein Weihnachtspaket noch pünktlich ankommt, sollte nicht mehr allzu lange warten. Denn: „Rund um Weihnachten ist das Paketaufkommen besonders hoch." Möchte man Geschenke innerhalb von Österreich versenden, gibt es vor allem punkto Lieferzeiten einiges zu beachten.

„Man kann ein Paket bei der Post bis 21. Dezember (EMS bis 23. Dezember) aufgeben, damit dieses rechtzeitig vor Weihnachten übergeben wird. Bei DPD muss die Abgabe des Pakets bis zum 20. Dezember um 12 Uhr erfolgen, in der Regel werden die Pakete dann bis zum 23. Dezember zugestellt. Bei GLS muss das Paket für einen Versand innerhalb Österreichs spätestens am 21. Dezember abgegeben werden."



Elektronik nach dem Fest oft günstiger

Was nicht zwingend unter dem Weihnachtsbaum liegen muss, kann auch nach Weihnachten billig gekauft werden. Die Erfahrung des Teams von sparhamster.at zeigt, dass es sich vor allem bei Elektronik-Artikeln lohnt, bis nach dem Fest zu warten.