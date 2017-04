Brust- und Prostatakrebs - kostenloser Infotag in Wien

Im Zuge der 36. ESTRO-Jahrestagung findet am Samstag, 6. Mai 2017 der Patient's Day ESTRO 2017 im Messezentrum Wien Prater statt – eine kostenfreie Informationsveranstaltung für Betroffene, Angehörige und Interessierte mit interdisziplinären ExpertInnenvorträgen über Brustkrebs (13-16 Uhr) und Prostatakrebs (16.30-19 Uhr).

Von 13 bis 16 Uhr informieren namhafte Expertinnen über das Thema Mamma-Karzinom (Brustkrebs). Univ.-Prof. Dr. Alexandra Resch, Fachärztin für Radiologie im Hartmannspital Wien, beantwortet in ihrem Vortrag die Frage "Auffälliger Befund in Ultraschall, Mammographie oder MRT: Wie geht es weiter?". Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Zsuzsanna Bago-Horvath, Fachärztin für Klinische Pathologie und Molekularpathologie am Klinischen Institut für Pathologie - MedUni Wien/AKH Wien, referiert über "Die Sprache des Tumorgewebes für die therapeutische Entscheidungshilfe". Weiters gibt Dr. Elisabeth Bergen, Universitätsklinik für Onkologie - MedUni Wien/AKH Wien, einen Überblick über die "Medikamentöse Therapie: Was gibt es Neues?". Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Ruth Exner, Fachärztin für Chirurgie an der Universitätsklinik für Chirurgie - MedUni Wien/AKH Wien, klärt über "Operative Therapie: Was ist nötig, was ist möglich?" auf. "Moderne Strahlentherapie der Brust" lautet das Thema von OÄ. Dr. Daniela Kauer–Dorner, Fachärztin für Strahlentherapie-Radioonkologie an der Universitätsklinik für Strahlentherapie - MedUni Wien/AKH Wien. Anschließend gibt Mag. Romana Renz, Klinische Psychologin und Psychoonkologin an der Universitätsklinik für Strahlentherapie - MedUni Wien/AKH Wien hilfreiche Tipps für die "Unterstützung von Psyche und Körper".

Ab 16.30 Uhr informieren Experten über das Thema Prostata-Karzinom (Prostatakrebs). Zu Beginn spricht Univ.-Prof. Dr. Markus Hartenbach, Universitätsklinik für Nuklearmedizin - MedUni Wien/AKH Wien, über "Bildgebung: PET-MRT". Anschließend erklärt Assoc.Prof.PD Dr. Christian Seitz, Facharzt für Urologie an der Universitätsklinik für Urologie - MedUni Wien/AKH Wien, die "radikale Prostatektomie – Da Vinci". Danach referiert Assoc.Prof.PD Dr. Gregor Goldner, Facharzt für Strahlentherapie-Radioonkologie an der Universitätsklinik für Strahlentherapie - MedUni Wien/AKH Wien, über das Thema "Strahlentherapie". Nach dem letzten Vortrag zum Thema "Medikamentöse Therapie" von Univ.-Prof. Dr. Gero Kramer, Facharzt für Urologie an der Universitätsklinik für Urologie - MedUni Wien/AKH Wien, stehen die Experten für Diskussionen und Fragen zur Verfügung.Der Eintritt ist frei!Weitere Informationen: http://www.estro.org