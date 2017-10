18.10.2017, 08:34 Uhr

Die Staubbelastung ist enorm. Durch das automatische Aufschütten von Tonnen von Steinen entsteht enormer Lärm und schmälert seit einer Woche die Lebensqualität der in diesem Bereich lebenden Menschen.Es ist unerträglich und rücksichtslos, dass diese Arbeiten, ohne die Anwohner zu informieren, schon zeitig am Morgen und auch in der Nacht durchgeführt werden.