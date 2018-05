Die Wrestlingstars ziehen wieder in den Prater ein

04.05.2018, 11:02 Uhr

Ein Jahr nach der sensationellen Wrestling-Praternacht ziehen die Muskelberge wieder ins Zirkuszelt im Wiener Wurstlprater ein.Der legendäre Heumarkthaudegenund der Wrestling-Mastermindhaben sich voll ins Zeug gelegt um eine spektakuläre Show auf die Bretter zu stellen.Das Who is Who der europäischen Wrestlerszene geben sich in der Leopoldstadt ein machtvolles Stelldichein und werden um den bereits begehrten Praterpokal kämpfen.Stars aus der WWE, TNA und NXT fliegen in Einzelkämpfen, Tag Teams und Titelkämpfen durch den Ring.Das Wiener Publikum darf sich auf Wrestlingstars wie, den ehemaligen jüngsten WWE Tag Team Championsowie unsere Lokalmatadore und Publikumslieblingeund Heumarktlegende, freuen.Selbstverständlich wird auch der Titelverteidiger aus dem Jahre 2017 Demolition Davies seine knapp 200kg zwischen den Seilen präsentieren und seine Gegner förmlich zermalmen.Die eine oder andere Überraschung halten sich die Veranstalter natürlich noch im Talon.

Ab 10.5.2018 kann man täglich von 10-22 Uhr an der Praterinfo am Riesenradplatz die heißersehnten Karten erwerben.

Um 19.30, wenn Ringsprecherdas Seilgeviert betritt wird der Wurstlplatz im Wiener Prater erbeben und das Publikum wird toben.Der Ticketverkauf über Ö-Ticket ist bereits voll im Gange und die Karten sind sehr begehrt.Also rechtzeitig Tickets besorgen, denn die Wrestlingshow der Ringgiganten wird auch heuer wieder restlos ausverkauft sein.