Brand in Wien-Leopoldstadt: Frau sprang aus Fenster

01.05.2017, 11:01 Uhr

Dramatische Szenen in der Leopoldstadt: Dichter Rauch drang aus dem Fenster einer Wohnung im 3. Obergeschoß, während eine Frau am Fensterbrett bis zur letzten möglichen Minute mit dem Absprung zögerte. Die Feuerwehr traf rechtzeitig ein.

LEOPOLDSTADT. In den frühen Morgenstunden am 1. Mai war in einer Wohnung in der Leopoldstädter Engerthstraße aus unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Wohnung befand sich gegen 6.20 Uhr in Vollbrand. Als die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen eintraf, war eine Mieterin im 3. Stock auf dem Fensterbrett gefangen. Die Frau war laut Feuerwehr kurz vor dem Absprung in die Tiefe, hinter ihr drang heißer Brandrauch aus dem Fenster.

Wohnungstüren aufgebrochen

Die Berufsfeuerwehr brachte sofort ein Sprungkissen unterhalb des Fenster in Stellung. Der Frau blieb keine Zeit mehr und sie musste springen. Sie wurde von den Berufsfeuerwehrleuten aufgefangen und den Sanitätern der Rettung übergeben.Zeitgleich wurde unter Atemschutz eine Löschleitung über das Stiegenhaus in die brennende Wohnung gebracht und mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Wohnung wurde auf weitere Personen durchsucht. Auch die Wohnungen darüber wurden durchsucht, wobei einige Türen mit Gewalt geöffnet wurden. Eine Bewohnerin und deren Katze wurden mit Fluchtfiltermasken über das verrauchte Stiegenhaus gerettet.Gegen 8.45 Uhr war der Einsatz beendet. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.