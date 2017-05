MAIBAUMFEST IN WOLFSTHAL - Ein Maibaum wird aufgestellt

01.05.2017, 14:03 Uhr

Das Brauchtum des Maibaumaufstellens findet jedes Jahr in vielen Gemeinden Österreichs statt. Die Tradition einen geschmückten Maibaum aufzustellen besteht in Europa seit dem Mittelalter.Mit dem Brauchtum wird vom 30.April zum 1.Mai der Frühling mit seiner warmen Jahreszeit begrüsst, gefeiert und in vielen Orten wird mit der Regionstracht um den Baum getanzt. Um im Wettbewerb für den schönsten uns prächtigsten Maibaum mit den umliegenden Gemeinden zu bestehen werden auch oftmals die Maibäume gestohlen. Die Wolfsthaler Jugend WOZU veranstaltete am 30. März das jährliche Maibaumaufstellen und zahlreiche Besucher waren dem Aufruf gefolgt und gekommen.Das Fest wurde um 17:00 Uhr gestartet. Bei Speis`und Trank unterstützten Einheimische und Besucher das kraftraubende " Maibaumaufstellen ".Der Musikverein Wolfsthal und die Stadtkapelle von Hainburg sorgten für die musikalische Untermalung und trugen zur festlichen Stimmung bei.Um 19:00 Uhr versammelte sich die Dorfjugend beim vorbereiteten Maibaum.Der Erfahrung der Dorfjugend war es ein gewohntes den 12 Meter hohen, geschmückten Maibaum in 40 MInuten Zeit aufzustellen.Das Maifest dauerte mit musikalischer Unterstützung bis in die späten Abendstunden und brachte im geselligen Beisammensein die Besucher und Gäste näher.