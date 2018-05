Erfolge des ProAm Austria Teams

04.05.2018, 15:41 Uhr

Am Besipiel Karlovy Vary 2018: Es war ein großartiges Turnier und ein Fest mit internationaler Beteiligung. Die Trainer konnten gemeinsam mit ihren Schülern schöne Erfolge feiern, 3 Top Awards gingen an das Team proAm Austria: Der Top Teacher Award für Claudia, der Top Student Award für Andi und der Top Studio Award für ProAm Austria! Dazu gab es viele, viele Medaillen, Pokale und Finalplätze.

ProAm Austria - Tanzen mit echten Profis

Einmal wie in den ORF Dancing Stars mit einem echten Profi vor Publikum tanzen – diesen Traum kann man sich jetzt erfüllen. Ob man nur einen Tanz einstudiert, oder mehrere Tänze, oder sogar alle 10 Standard- und Lateinamerikanische Tänze – das kann man frei wählen. Denn Individualität ist Trumpf bei ProAm- dem Lernprogramm aus den USA: Pro steht dabei für Profi, Am für Amateur. Die Profis sind professionelle Tänzer oder Tänzerinnen mit Profi-Linzenz und einer Trainerausbildung. So ist der Erfolg vorprogrammiert. Mit oder ohne Vorkenntnisse, es macht Spaß und man lernt sehr schnell. Das Wichtigste ist die Freude am Tanzen. Es gibt keine Kurse, die Ziele werden individuell festgelegt und in Einzelstunden erarbeitet.

ProAm Austria – die Marke

Gegründet wurde ProAm Austria 2018 von Claudia Kreuzer, Peter Erlbeck und Danilo Campisi in Wien.



Kreativität ist Trumpf

ProAm Austria ist seit kurzem auch in Salzburg

Claudia Kreuzer und Peter Erlbeck sind aktive Professionals, die für Österreich an Weltmeisterscshaften der WDC Professionals teilnehmen und zu den besten Latein-Paaren der Welt zählen. Ihre Students konnten schon viele Medaillen und Siege bei Pro-Am Turnieren erringen. Diese Turniere finden in den schönsten Tanzsälen statt, so etwa in Wien in der Hofburg oder in den Sofiensälen, im Grand Hotel Pupp in Karlsbad, oder in den Royal Witnergardens in Blackpool, dem Mekka der Tanzwelt.Danilo Campisi von den ORF Dancing Stars hat schon viel Erfahrung mit dem Einstudieren von Choreografien. Er ist äußerst kreativ und bringt seine Lebensfreude in jede Trainerstunde mit. Danilo Campisi kann neben unzähligen Erfolgen als Amateur auch auf einen 4. Platz der WM der Professionals im Showtanz zurückblicken. Somit trainiert man bei ProAm Austria mit echten Spitzenprofis.Florian Gschaider ist Weltcupsieger über 10 Tänze, EM- und WM-Finalist sowie mehrfacher Staatsmeister. Viele kennen ihn zudem sicherlich aus der ORF-Erfolgsshow Dancing Stars. „Ich freue mich sehr, nun ein Teil von ProAm Austria zu sein und das ProAm-Tanzen auch in Salzburg bekannter machen zu können“, blickt Gschaider optimistisch in die Zukunft.

Wo finde ich die Profis?

Bei einem Workshop oder einem kostenlosen Einzelgespräch kann man sich näher informieren. ProAm Austria wird über facebook bekannt gemacht, eine eigene Homepage gibt es noch nicht. Dafür sind die Trainer viel zu sehr mit dem Tanzen beschäftigt. Die Trainer sind alle über facebook unter ihrem Namen erreichbar. Es gibt mehrere Tanzsportclubs, die mit den Profis zusammenarbeiten, so etwa in Wien 2 und Wien 10.