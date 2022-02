Für das große Faschingsfest hat der Kasperl ein altes Grammophon aufgetrieben. Wie es weitergeht, erfahren nicht nur Kinder bei den Kasperlvorstellungen am 22. und 23. Februar auf der Wieden und in Liesing.

WIEN/WIEDEN/LIESING. Auf dem Marktplatz erschallt schmissige Fasnachtsmusik, Großmutti, Seppel und Kasperl haben sich verkleidet und es geht hoch her. Doch auch die Hexe möchte mitfeiern und schnappt sich das Grammophon. Aus Versehen verzaubert sie dabei den braven Hund Srolchi in ein Krokodil… So beginnt das Abenteuer vom Kasperl, der am Dienstag, 22. und Mittwoch, 23. Februar, auf der Wieden und in Liesing auf der Bühne zu sehen ist.

Am Dienstag, 22. Februar, kann man mit dem Kasperl um 15.30 Uhr im Haus der Anthroposophie in der Tilgnerstraße 3 mitfiebern. Am Mittwoch, 23. Februar, steht er dann beim Heurigen Wiltschko in der Wittgensteinstraße 143 auf der Theaterbühne - nicht nur für Kinder, sondern auch für alle Junggebliebenen.

Rita Schiller liebt den Kasperl - und das merkt man.

Was?

Der Kasperl kommt!

Wann?

22. und 23. Februar 2022

Wo?

Am 22. Februar im Haus der Anthroposophie in der Tilgnerstraße 3, 1040 Wien

Am 23. Februar beim Heurigen Wiltschko in der Wittgensteinstraße 143, 1230 Wien

Infos unter www.kasperlbuehne.at und 0699/114 034 38



