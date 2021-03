Welche Apotheke im 23. Bezirk oder in der Nähe ist heute rund um die Uhr und am Wochenende für Sie da? Hier finden Sie eine Übersicht für die aktuelle Woche.

LIESING. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Apotheken gibt es in jedem Bezirk zumindest eine, die in Bereitschaft rund um die Uhr und am Wochenende geöffnet ist. Die Bereitschaftsdienste laufen dabei jeweils bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag. Allerdings fallen außerhalb der regulären Öffnungszeiten Gebühren an: 3,80 Euro in der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr sowie 1,30 Euro an Sonn- und Feiertagen.

Diese Apotheken sind im 23. Bezirk von 24. bis 31. März für Sie da:





Mittwoch, 24. März

Birken Apotheke (23., Khemetergasse 8, Tel.: 01/888 51 44)

Apotheke Zur Mariahilf (23., Triester Straße 128, 01/667 16 61)

Rosenhügel-Apotheke (12., Münchenstraße 10, Tel.: 804 31 39)

Donnerstag, 25. März

Apotheke Alt-Erlaa (23., A.Baumgartner-Str.44,Kaufp.Top10, Tel.: 01/665 06 62)

Klimt Apotheke (12., Hetzendorfer Straße 75a, Tel.: 01/804 27 50)

Schubert-Apotheke (12., Arndtstraße 88, Tel.: 813 72 32)

Freitag, 26. März

Apotheke Atzgersdorf (23., Levasseurgasse 2, Tel.: 01/869 03 98)

Apotheke Rodaun (23., Ketzergasse 368, Tel.: 01/699 13 20)

Samstag, 27. März

Apotheke Liesing Riverside (23., Breitenfurter Straße 372, Tel.: 01/867 29 40)

St. Nikolaus-Apotheke (23., Kolbegasse 44-46, Tel.: 01/616 86 84)

Apotheke Zum Schutzengel (12., Meidlinger Hauptstraße 45, Tel.: 01/813 63 74)

Sonntag, 28. März



Kristall Apotheke (23., Ketzergasse 97, Tel.: 01/869 45 38)

Steinsee-Apotheke (23., Anton-Baumgartner-Str.40/Top 8, Tel.: 01/667 26 88)

St. Anna-Apotheke (12., Meidlinger Hauptstraße 86, Tel.: 01/813 10 62)

Montag, 29. März

Apotheke Altmannsdorf (12., Breitenfurter Straße 46 - 56, Tel.: 01/804 68 41)

Apotheke im Kräutergarten (2380 Perchtoldsdorf, Plättenstraße 7-9 , Tel.: 01/867 12 34)

Apotheke Zum guten Hirten (23., Ketzergasse 41, Tel.: 01/699 13 20)

Dienstag, 30. März

Vital-Apotheke (23., Gatterederstraße 9, Tel.: 01/886 03 23)

Apotheke zum lachenden Pinguin (12., Hohenbergstraße 11, Tel.: 01/813 06 41)

APO 23 Kalksburg (23., Kalksburg-Kirchenplatz 5, Tel.: 01/90 62 65)

Mittwoch, 31. März



Meine Apotheke (23., Breitenfurter Straße 365, Tel.: 01/867 44 55)

Paracelsus-Apotheke (23., Speisinger Straße 260, 01/869 45 38)

Hermes-Apotheke (23., Speisinger Straße 119, 01/804 31 39)