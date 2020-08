Da wir im vergangenen Herbst eine herrliche Donaureise von Wien bis zum Schwarzen Meer und somit zum Nullpunkt der Donau machten, sahen wir uns die Ausstellung auf der Schallaburg an und verreisten im Geiste noch einmal.

Es ist einfach sehens und hörenswert was hier geboten wird.

Zu empfehlen natürlich eine Führung die eineinhalb Stunden dauert und wirklich hochinteressant ist.

Wir sind auf der Donau von Stromkilometer 0, in Sulina bis Kilometer 2020, Höhe Schallaburg unterwegs. Bis zur Vereinigung der Quellflüsse sind es insgesamt 2845 km.

Unsere Reise ging im vergangenen Jahr von Wien bis Kilometer 0 in Sulina.

Die Ausstellung dauert noch bis 8.11.2020

Auf dem Weg zur Burg am 4.8.2020